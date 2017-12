ICO CanYa — революция в мире фриланса - ICO | MMGP

moskva Rich_and_Free



ICO CanYa — революция в мире фриланса



Как это часто бывает, гениальные идеи быстро завоёвывают популярность и меняют жизнь человека к лучшему. Небольшая команда энтузиастов создала приложение, которое позволяет людям обмениваться услугами всего за пару кликов. Мгновенно завоевав популярность в Австралии, было принято решение о выходе на международный рынок в рамках Initial Coin Offering (ICO).



CanYa – это многофункциональное децентрализованное приложение, позволяющее напрямую соединять фрилансеров и заказчиков услуг. Сервис уже поддерживает более 130 видов работ, таких как преподаватели, уборщики, фитнес-тренеры и др. В будущем этот список будет расширяться, добавляя новые возможности пользователям. Технология блокчейн и смарт-контракты делают все процедуры внутри платформы честными, прозрачными и быстрыми, исключая посредников.

Как это работает?



Чтобы воспользоваться приложением в качестве заказчика, нужно выполнить всего несколько простых действий:



Пройти простую и быструю регистрацию и создать заказ. Система подберёт список исполнителей и отсортирует их по цене, рейтингу и расстоянию до Вас.

Уточнить детали. Вы можете обговорить условия при помощи встроенного бесплатного чата, голосового или видео вызова.

Получить услугу, оплатить её и оставить отзыв работнику. В качестве оплаты в данный момент принимаются кредитные и дебетовые карты, в дальнейшем будут добавлены криптовалюты и собственный токен CAN.



В CanYa верят, что рынок услуг изменится к лучшему благодаря их идее. И если BitJob охватывает только рынок фриланса для студентов, то Canya собирается изменить всю индустрию в целом. Приложение CanYa уже доступно для IOS и Android, версия для браузеров находится в стадии разработки. В рамках токенсейла привлечено более 3 млн долларов и в запасе есть еще несколько недель.



Детали ICO:



Дата начала: 26 ноября 2017 г.

Дата окончания: 26 декабря 2017 г.

Тип токена: ERC20

Hard Cap: 29 333 ETH

Soft Cap: нет

Цена: 1 CAN = 0.001 ETH

Токенов для продажи: 34 000 000 CAN

Бонус: до 20%

Принимаемая валюта: ETH



