ICO CanYa — революция в мире фриланса - ICO | MMGP

О проекте CanYa
Как это часто бывает, гениальные идеи быстро завоёвывают популярность и меняют жизнь человека к лучшему. Небольшая команда энтузиастов создала приложение, которое позволяет людям обмениваться услугами всего за пару кликов. Мгновенно завоевав популярность в Австралии, было принято решение о выходе на международный рынок в рамках Initial Coin Offering (ICO).
CanYa – это многофункциональное децентрализованное приложение, позволяющее напрямую соединять фрилансеров и заказчиков услуг. Сервис уже поддерживает более 130 видов работ, таких как преподаватели, уборщики, фитнес-тренеры и др. В будущем этот список будет расширяться, добавляя новые возможности пользователям. Технология блокчейн и смарт-контракты делают все процедуры внутри платформы честными, прозрачными и быстрыми, исключая посредников.
Как это работает?
Чтобы воспользоваться приложением в качестве заказчика, нужно выполнить всего несколько простых действий:
Пройти простую и быструю регистрацию и создать заказ. Система подберёт список исполнителей и отсортирует их по цене, рейтингу и расстоянию до Вас.
Уточнить детали. Вы можете обговорить условия при помощи встроенного бесплатного чата, голосового или видео вызова.
Получить услугу, оплатить её и оставить отзыв работнику. В качестве оплаты в данный момент принимаются кредитные и дебетовые карты, в дальнейшем будут добавлены криптовалюты и собственный токен CAN.
В CanYa верят, что рынок услуг изменится к лучшему благодаря их идее. И если BitJob охватывает только рынок фриланса для студентов, то Canya собирается изменить всю индустрию в целом. Приложение CanYa уже доступно для IOS и Android, версия для браузеров находится в стадии разработки. В рамках токенсейла привлечено более 3 млн долларов и в запасе есть еще несколько недель.
Детали ICO:
Дата начала: 26 ноября 2017 г.
Дата окончания: 26 декабря 2017 г.
Тип токена: ERC20
Hard Cap: 29 333 ETH
Soft Cap: нет
Цена: 1 CAN = 0.001 ETH
Токенов для продажи: 34 000 000 CAN
Бонус: до 20%
Принимаемая валюта: ETH
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