Скрипт для FreeBitcoin - Bitcoin | MMGP

Всем привет! Сейчас очень популярна эта валюта, постоянно растет в цене, буквально 3 дня назад она была 12 000$ за 1 биткоин, сегодня же это 15 000$ и с таким быстрым ростом добывать эту валюту стало сложнее и сложнее. Тут без помощи скажем так не обойтись.
Что я предлагаю? Я предлагаю всем заинтересованным в получении этой валюты стать моими рефералами (платить ни чего не нужно, так как вы наверняка знаете что можно получить биткоин (сатоши) бесплатно), зарегистрировавшись на сайте (на каком будет указано), после проверки что вы действительно стали моим рефералом и готовы собирать сатоши на этом сайте, в качестве благодарности я предоставлю вам скрипт (с подробными настройками) для этого сайта. Он автоматически, каждый час будет собирать сатоши.
И так, что нужно делать?
1) Зарегистрироваться по реферальной ссылке РЕГИСТРАЦИЯ
2) Отправить мне на почту (для проверки что вы действительно мой реферал) биткоин адрес (его вы найдете на сайте, строка PROFILE - CHANGE WITHDRAWAL ADDRESS) ПОЧТА
3) Получаете в ответном письме скрипт, устанавливаете его на браузер мазила. Пользуетесь!
Так как скрипт я вам даю за то что вы стали моим рефералом, вы можете делать тоже самое. Соответственно вы повысите свой доход!
Нужно просто подумать и взвесить все. Когда за вас заработает скрипт (и за вашего реферала) вы получаете пассивный доход, занимаясь своими делами, по-моему это выгодное сотрудничество.
ВНИМАНИЕ! ЧТО БЫ СКРИПТ РАБОТАЛ, НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ БРАУЗЕР МАЗИЛА! ВЫ МОЖЕТЕ РАЗВЕРНУТЬ ЕГО НА ПОЛНОЕ ОКНО И ПОТОМ СВЕРНУТЬ, НО НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ САМ БРАУЗЕР, ИНАЧЕ СКРИПТ ОСТАНОВИТ СВОЮ РАБОТУ.
Хороших вам заработков!