Болгария заблокировала местные криптобиржи - Новости криптовалют | MMGP

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Болгария заблокировала местные криптобиржи

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Болгария заблокировала местные криптобиржи

Трейдеры: «Все местные криптовалютные биржи и обменники оказались заблокированы из-за внезапной «спецоперации» банков».

Болгарское правительство, при активном участии местных банков, внезапно ополчилось на торговые площадки, предлагающие торговлю криптовалютами в стране. В одночасье в Болгарии оказались заблокированы все местные криптовалютные биржи и обменники из-за внезапной «спецоперации» банков, которые одновременно заблокировали счета крупнейших криптобирж страны. Работа местных сайтов, предлагающих куплю-продажу криптовалют была приостановлена.

Болгарские банки заблокировали доступ вебсайтов к счетам, перекрыв тем самым переводы средств на торговые площадки. Запрет был введен банками в одностороннем порядке без каких-либо разъяснений со стороны властей или других финансовых учреждений. Например, Fibank (First Investment Bank) заблокировал счета таких площадок как crypto.bg, cryptobank.bg и cix.bg. В настоящий момент, на форуме crypto.bg появилось сообщение о том, что банк уже собирается разморозить счета. Между тем, некоторые площадки, после того, как их банковские счета были заморожены, воспользовались альтернативными платежными системами, но торговля на криптобиржах все же была приостановлена.

В ответ, в Болгарской Ассоциации Биткоина завили о неправомерности данных действий:

Цитата:
«Борьба за выживание банковской системы начинается не только в Болгарии, но и во всем мире. Законы не имеют значения, средства не будут иметь значения. Невозможно запретить торговлю биткоином. Биржи будут децентрализованными, а транзакции будут выполняться равноправно»
Несмотря на то, что на сайтах болгарского Центробанка и финансового регулятора FSA нет никакой информации относительно операций с биткоином, в стране все же ведется работа над выработкой некоего законодательства в отношении новых платежных систем.

Источник: ru.forexmagnates.com
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