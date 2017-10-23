House-Fund - house-fund.info - МЛМ-игры | MMGP

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
HOUSE FUND INVESTMENT
Старт проекта: 06.12.2017 в 21:00
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Мы занимаемся инвестированием крупных денежных средств в проверенные проекты и за счет этого имеем возможность выплачивать с процентами нашим инвесторам.
HOUSE FUND INVESTMENT - это инвестиционный фонд с инновационными разработками и идеями, направленная на обогащение инвесторов и долгосрочное существование системы в целом!
В HOUSE FUND INVESTMENT существует множество интересных функций, благодаря которым Вы cможете не беспокоиться за вложенные средства и иметь хорошую прибыль спустя маленький промежуток времени.
Но главным достоинством нашей программы, мы считаем, является высокая доходность и интуитивно понятный интерфейс и работа системы в целом для любого человека, но если у Вас возникли вопросы, агенты нашей технической поддержки с удовольствием помогут Вам разобраться в системе и дадут Вам ответ на интересующий Вас вопрос!
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Платежные системы:
Payeer.
Мой вклад:
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Дата операции: 09 Дек 2017 13:05
ID операции: 441057772
Тип операции: перевод
Магазин: house-fund.info
Статус: выполнен
Сумма списания: 302.88 p
Сумма получения: 302.88 p
Описание счета: Пополнение счета в house-fund.info
Номер счета в магазине: 180