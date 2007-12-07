Основные события декабря, которые установят тренды - Новости и слухи рынка форекс | MMGP
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Основные события декабря, которые установят тренды

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Основные события декабря, которые установят тренды
13 ДЕКАБРЯ 16:30 МСК. ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (CPI) В США

Следующий, но более важный показатель состояния американской экономики. Для ФРС он имеет более высокую ценность, так как уже долгие годы не может вернуться к целевой отметке в 2%. Если рынок труда демонстрирует укрепление последние 2-3 года, то инфляция существенно отстает.

Аналитики ждут роста CPI на 0,3% м/м (2,0% г/г) в ноябре после роста на 0,1% м/м (2,0% г/г) месяцем ранее. Базовая инфляция замедлится согласно ожиданиям рынка до 1,7% г/г.

Рост показателей выше прогноза мог бы оказать серьезную поддержку курсу доллара США, но, судя по всему, ситуация такова, что лишь бы не было хуже.

13 ДЕКАБРЯ 22:00 МСК. ЗАСЕДАНИЕ ФРС МОЖЕТ БЫТЬ С СЮРПРИЗАМИ

Судя по срочному рынку, фьючерсы на процентную ставку ФРС указывают на ее повышение до <1,50% 13 декабря с вероятностью 90,2%.
Логично, что эти ожидания уже заложены в котировки и рынок Forex будет крайне разочарован, если повышения ставки не произойдет. Это первая и самая незначительная неопределенность. Декабрьское заседание ФРС, также как и пресс-конференция по его итогам – последние для Джанет Йеллен в качестве главы регулятора. Волновать рынки она вряд ли захочет, но многое может пойти не по плану.

Больше всего инвесторов сейчас волнует прогноз по ставкам на 2018 год. И они его получат в dot plot. Если повышений будет меньше 3, курс доллара упадет. Упадет он и в том случае, если тон комментариев окажется слишком «голубиным».

Ну а если слово внезапно возьмет Джером Пауэлл и представит более четкое видение будущего курса монетарной политики Федрезерва, то реакцию рынка в данном случае невозможно предсказать.

Есть и еще один фактор – это прогнозы ФРС. Их ухудшение по сравнению с предыдущими будет равноценно снижению числа повышений основной процентной ставки в 2018 году.

14 ДЕКАБРЯ 15:45 МСК. ЗАСЕДАНИЕ ЕЦБ

Очередь Марио Драги выступит уже на следующий день после оглашения итогов заседания ФРС. Тут все немного проще. Процентные ставки никто не повысит однозначно, так как последние 2 месяца только о том и говорилось, что эти меры будут приняты очень и очень нескоро.

Изменения в QE были озвучены еще в октябре, хоть и оставили недовольным рынок Forex. Тогда ключевым комментарием стало заявление о возможности продления и увеличения QE в случае необходимости, чего никто не ожидал.

Тем не менее, это не помешает Драги внести разнообразие в жизнь трейдеров. В целом рынок настроен на «голубиный» тон главы ЕЦБ, поэтому более жесткая риторика поддержит рост курса евро. Но для того, чтобы эти комментарии увидели свет, рост экономики еврозоны должен действительно воодушевить Совет управляющих, несмотря на слабую инфляцию.

18 ДЕКАБРЯ 13:00 МСК. ИНФЛЯЦИЯ В ЕВРОЗОНЕ

CPI еврозоны не менее важен для ЕЦБ, чем динамика инфляции в США для ФРС. В октябре показатель составил 1,5% по общему CPI и 1,3% по базовой инфляции. Цель та же, 2%.

Рынок Forex ожидает замедления темпов роста по общей инфляции до 1,4%. Если это произойдет, то ни о каком росте курса евро на фоне публикации можно и не мечтать. Для начала сокращения QE и повышения процентных ставок нужен четкий тренд на ускорение роста, который, видимо, придется ждать еще год.

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