В Кремниевой долине на корпоративы зовут моделей «под прикрытием», для сотрудников! - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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В Кремниевой долине на корпоративы зовут моделей «под прикрытием», для сотрудников!

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В Кремниевой долине на корпоративы зовут моделей «под прикрытием», для сотрудников!

Кремниевая долина — это все еще мир мужчин. И им скучно на корпоративах. Чтобы развлечь своих гениальных разработчиков, крупнейшие IT-компании вроде Facebook и Google все чаще заказывают необычную услугу у модельных агентств: на их вечеринки под видом гостей внедряют симпатичных девушек (в основном) и юношей, чтобы те вращались в толпе и болтали с сотрудниками. За столь непыльную работенку модели получают от $50 до $200 в час — ведь они рискуют стать объектами харассмента. Bloomberg разобрался, как работает индустрия «атмосферных моделей» для IT-сектора в Долине.

Как рассказали изданию в Cre8 Agency LLC, на один из таких корпоративов, который проходил в декабре в Сан-Франциско, послали 25 девушек и 5 парней. Им предстояло лавировать в коллективе, состоящем преимущественно из мужчин-геймдевелоперов.

Организаторы вечеринки от компании, название которой разумеется не разглашается, выбрали моделей по фотографиям, после чего подписали с ними договора о неразглашении. Каждой модели дают имена сотрудников, чьими друзьями они должны притвориться.

«В компаниях не хотят, чтобы их разработчики с кем-то общались и думали, эй, этому человеку заплатили за то, чтобы он со мной социализировался», — пояснила президент Cre8 Фарназ Кермаани.
Впрочем, IT-компании всегда использовали моделей, хотя бы на стендах своих продуктов на различных выставках и конференциях. И рекордные заказы на что называется «моделей для атмосферы» в этом году, по мнению главы агентства TSM Agency Криса Ханны, являются по сути новым толкованием старого тренда в Кремниевой долине.

«Традиционно, скажем, лет пять назад, если люди заказывали услуги таких моделей, для них прописывали более четкие обязанности. Быть хостесс, показывать гостям, где лифт, например. Сегодня тренд повернул больше в сторону атмосферности, им нужно быть приятными собеседниками», — говорит Ханна.

В этом году также популярны костюмированные вечеринки: так моделей TSM Agency попросили наряжаться лесными феями и рыцарями на корпоратив в стиле средневековья.

Для агентств костюмированные запросы — возможность отсечь недобросовестных клиентов. По словам руководителя специализированного агентства Models in Tech (оказывается, есть и такое) Ольги Ищуковой, ей приходится регулярно отклонять запросы на короткие шорты и мини-юбки. Недавно поступил даже запрос на латексные боди в стиле «Розовой пантеры».

«Я постаралась доходчиво объяснить клиенту, что мы таким не занимаемся, и что если информация об этом просочится, это может навредить его бизнесу», — пояснила она.
В агентстве Ищуковой строго подчеркивают, что «модели для атмосферы» приходят на вечеринки исключительно работать — ничего более. Им запрещено выпивать и обмениваться контактами с гостями, что не так-то просто, учитывая, что они сами выдают себя за гостей.

Однако настоящие гости могут позволять себе вольности. Поэтому Кермаани лично ходит на вечеринки, чтобы убедиться, что ее модели в безопасности. «Если кто-то ведет себя неподобающим образом по отношению ко мне, владелице компании, я могу гарантировать, что с моделями они будут вести себя так же. У Кремниевой долины в этом отношении не лучшая репутация», — говорит она.

Специально для mmgp.ru
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