Apple купит Shazam - Горячие новости | MMGP
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Apple купит Shazam

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Apple купит Shazam
Американская корпорация Apple решила приобрести кроссплатформенный проект Shazam. Об этом сообщает Recode со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что о сделке, вероятно, будет объявлено на следующей неделе. Как утверждают источники, Apple собирается купить Shazam за 400 миллионов долларов. Ранее компанию оценивали в миллиард долларов.

Представители обеих компаний пока никак не прокомментировали сообщения.

Отмечается, что Shazam также планировала выкупить компания Snap, владеющая мессенджером Snapchat, однако от Apple поступило более выгодное предложение.

В декабре стало известно, что Apple выиграла суд у китайского производителя смартфонов Xiaomi, запретив конкуренту регистрировать название планшета MiPad в ЕС в качестве товарного знака.

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