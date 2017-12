Superinvest - Superinvest.pro - HYIP от 61% в месяц | MMGP

traderok Специалист

Superinvest - Superinvest.pro О нас:

Мы разработали новый финансовый продукт и приглашаем активных инвесторов принять участие в проекте. Согласно нашим исследованиям на данный момент наиболее перспективны инвестиции в финансовый сектор экономики. В этом сегменте самой динамично развивающейся отраслью являются частные финансовые компании среднего масштаба. При этом наибольшую потребность в инвестициях испытывают частные компании. И именно их финансовые инструменты на сегодняшний день очень эффективны и востребованы. Гос. субсидии и поддержка со стороны государства, факторы, которые создают очень привлекательную среду для инвестиций.



Предлагаем Вам прекрасный способ получения пассивного дохода. Вам не нужно иметь опыт и специальные навыки – инвестируйте по одной из предложенных нами программ и просто получайте прибыль. Это действительно легко и очень выгодно. Новые финансовые разработки, огромнейший потенциал для роста надежной базы, заинтересованный в инвестициях, – вот факторы, которые мы считаем ключевыми. Это, в свою очередь, создает отличный фундамент для развития нашей компании. По мере увеличения оборотных средств появится возможность инвестировать во все более крупные компании. Благодаря нашим инвестициям инвесторы получат доступ к более новым методам работы, что, в свою очередь, повысит эффективность и, конечно же, прибыль.



Одновременно с этим будет развиваться подразделение, занимающееся поиском партнеров в других странах. Нами уже проведены несколько предварительных исследований и их результаты очень обнадеживают: инвесторы со всего мира считают отечественные финансовые организации наиболее перспективной с точки зрения инвестиций в нашей стране. Однако по одиночке мелким игрокам просто так не выйти на рынок. Мы же предлагаем довериться нашему опыту в данной области и объединиться под нашим началом. Наш проект уже привлекает партнеров!

Наша торговая платформа предоставляет доступ к самым актуальным рыночным котировкам с несколькими источниками ликвидности на рынке, высокой скорости исполнения сделок и дополнительным торговым инструментам для поддержки наших клиентов.Неизменные принципы Super Invest — честность, высокое качество услуг и безукоризненное исполнение сделок. Мы стараемся быть лучшими — именно это выделяет нас среди наших конкурентов и делает нас одним из мировых лидеров рынка. Мы стараемся обеспечить отличную поддержку нашим клиентам и стать ведущим брокером в сфере онлайн торговли в мире.





Реферальная система:

1 уровень-5%, 2 уровень-3%, 3 уровень-1%.



Данные о домене:

Дата регистрации: 8 Октября 2017

Старт проекта: 4 декабря(говорят бета тест).



Данные PM:

U15805769 - Создан 09.10.2017

Рейтинг Trust Score 1.1 point(s)

Кошелек чистый, нигде не засвечен.





Мой вклад:

Дата: 08:23 09.12.17

Номер операции: 197813505

На кошелек: U15805769

Подробности: Sent Payment 20.00 USD to account U15805769. Memo: Shopping Cart Payment. superinvest.pro. Payment ID: 68



Рефералам рефбек 150%!



