Superinvest - Superinvest.pro - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,994 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Superinvest - Superinvest.pro

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:28
#1
Специалист
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 09.01.2012
Сообщений: 1,131
Благодарностей: 160
УГ: 0
КП: 0.172
Superinvest - Superinvest.pro
О нас:
Мы разработали новый финансовый продукт и приглашаем активных инвесторов принять участие в проекте. Согласно нашим исследованиям на данный момент наиболее перспективны инвестиции в финансовый сектор экономики. В этом сегменте самой динамично развивающейся отраслью являются частные финансовые компании среднего масштаба. При этом наибольшую потребность в инвестициях испытывают частные компании. И именно их финансовые инструменты на сегодняшний день очень эффективны и востребованы. Гос. субсидии и поддержка со стороны государства, факторы, которые создают очень привлекательную среду для инвестиций.

Предлагаем Вам прекрасный способ получения пассивного дохода. Вам не нужно иметь опыт и специальные навыки – инвестируйте по одной из предложенных нами программ и просто получайте прибыль. Это действительно легко и очень выгодно. Новые финансовые разработки, огромнейший потенциал для роста надежной базы, заинтересованный в инвестициях, – вот факторы, которые мы считаем ключевыми. Это, в свою очередь, создает отличный фундамент для развития нашей компании. По мере увеличения оборотных средств появится возможность инвестировать во все более крупные компании. Благодаря нашим инвестициям инвесторы получат доступ к более новым методам работы, что, в свою очередь, повысит эффективность и, конечно же, прибыль.

Одновременно с этим будет развиваться подразделение, занимающееся поиском партнеров в других странах. Нами уже проведены несколько предварительных исследований и их результаты очень обнадеживают: инвесторы со всего мира считают отечественные финансовые организации наиболее перспективной с точки зрения инвестиций в нашей стране. Однако по одиночке мелким игрокам просто так не выйти на рынок. Мы же предлагаем довериться нашему опыту в данной области и объединиться под нашим началом. Наш проект уже привлекает партнеров!
Наша торговая платформа предоставляет доступ к самым актуальным рыночным котировкам с несколькими источниками ликвидности на рынке, высокой скорости исполнения сделок и дополнительным торговым инструментам для поддержки наших клиентов.Неизменные принципы Super Invest — честность, высокое качество услуг и безукоризненное исполнение сделок. Мы стараемся быть лучшими — именно это выделяет нас среди наших конкурентов и делает нас одним из мировых лидеров рынка. Мы стараемся обеспечить отличную поддержку нашим клиентам и стать ведущим брокером в сфере онлайн торговли в мире.


Реферальная система:
1 уровень-5%, 2 уровень-3%, 3 уровень-1%.

Данные о домене:
Дата регистрации: 8 Октября 2017
Старт проекта: 4 декабря(говорят бета тест).

Данные PM:
U15805769 - Создан 09.10.2017
Рейтинг Trust Score 1.1 point(s)
Кошелек чистый, нигде не засвечен.


Мой вклад:
Дата: 08:23 09.12.17
Номер операции: 197813505
На кошелек: U15805769
Подробности: Sent Payment 20.00 USD to account U15805769. Memo: Shopping Cart Payment. superinvest.pro. Payment ID: 68

Рефералам рефбек 150%!

__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!
traderok на форуме  
Старый Сегодня, 14:26
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.02.2015
Сообщений: 138
Благодарностей: 8
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Superinvest - Superinvest.pro
Пишу планы,которые не удосужился расписать тс
Цитата:
EASY
Сделав вклад по тарифному плану "EASY", вы будете получать 3.0% от суммы вклада ежедневно на баланс в течении 60 дней.
3.0% В день
Сумма депозита - $10 - $500
Цитата:
TRADER
Сделав вклад по тарифному плану "Trader", вы будете получать 5% от суммы вклада ежедневно на баланс в течении 40 дней.
5% В день
Сумма депозита - $10 - $1 000
Цитата:
VIP
Сделав вклад по тарифному плану "VIP", вы будете получать 10% от суммы вклада ежедневно на баланс в течении 20 дней.
10% В день
Сумма депозита - $10- $5 000
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!
Bumbrlz на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Частные инвестиции (Superinvest) – сайта нет. Superinvest Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 41 18.11.2012 10:56

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nlobp
Кросна-Банк - crosnabank.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
Аватар HOBOBBOD
Невозможность личных сообщений
От HOBOBBOD в разделе «Вопросы и предложения»
Аватар Анна Чернобай
Cheapair.com увеличили продажи за биткоин на 74% за шесть месяцев
От Анна Чернобай в разделе «Bitcoin»
Аватар soulmarket
12DailyClicks - 12DailyClicks.com
От soulmarket в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар sp2130
Американскому подростку провели операцию по уменьшению пениса
От sp2130 в разделе «Курилка»
Аватар Alex356
Современные банкоматы: вход через смартфон
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
433,994
Тем
503,437
Сообщений
12,637,278

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram