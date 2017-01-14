Вопрос по Кошельку Electrum и комиссии. - Bitcoin | MMGP
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Вопрос по Кошельку Electrum и комиссии.

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Старый Сегодня, 12:59
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 09.12.2017
Сообщений: 1
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Вопрос по Кошельку Electrum и комиссии.
Ребят, всем привет! Что значит "Завершение" в кошельке электрум, когда ставишь новую комиссию. Кто-нибудь может подсказать?



Короче, я увеличил комиссию с 0,0002 до 0,0003, но не ставил галочку на "Завершение" и нажал "Ок", потом "Подписать" и "Отослать". И после этого у меня на бирже куда я отправлял биток стало 2 неподтвержденных транзы. Кошелек новую транзакцию отправил что ли получается, вместо замены старой комиссии на новую? Помогите разобраться пжлста. И объясните за что отвечает функция "Завершение"


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