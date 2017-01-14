Вопрос по Кошельку Electrum и комиссии. - Bitcoin | MMGP

Ребят, всем привет! Что значит "Завершение" в кошельке электрум, когда ставишь новую комиссию. Кто-нибудь может подсказать?
Короче, я увеличил комиссию с 0,0002 до 0,0003, но не ставил галочку на "Завершение" и нажал "Ок", потом "Подписать" и "Отослать". И после этого у меня на бирже куда я отправлял биток стало 2 неподтвержденных транзы. Кошелек новую транзакцию отправил что ли получается, вместо замены старой комиссии на новую? Помогите разобраться пжлста. И объясните за что отвечает функция "Завершение"