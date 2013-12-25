Cryptomillions - cryptomillions.net - HYIP от 61% в месяц | MMGP

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 08.12.17
Cryptomillions создан объединенными усилиями опытных трейдеров, аналитиков, экономистов и статистов. Благодаря накопленному опыту наша компания предлагает получить дополнительный доход от инвестирования в биржевой рынок криптовалют. Мы создали все условия для того, чтобы наши клиенты могли инвестировать финансовые средства без затрат своего драгоценного времени и при этом получать высокий доход. Компания регулярно ищет новые и вакантные криптовалюты для дальнейшего инвестирования. Не для кого не секрет, что всего 9 лет назад основная криптовалюта Bitcoin стоила 0.01 цент, сегодня ее цена достигает до 18000$.
Мы постоянно разрабатываем и тестируем различные стратегии работы, что позволяет повышать эффективность вложений и снижать до минимума возможные риски потери инвестиций. Мы предоставляем нашим клиентам возможность получать доход, который зависит только от выбранной инвестиционной программы. Трейдеры и аналитики компании Cryptomillions уделяют большую часть времени для отслеживания тенденций рынка и мониторинга факторов, которые влияют на повышение или снижение курса валют, а так же появления потенциальных криптовалют для инвестирования.
Торговля осуществляется в разных направлениях, что существенно влияет на прибыль Cryptomillions. Сегодня Cryptomillions настолько успешна, что готова делиться прибылью со своими партнерами-инвесторами. В 2017 году Совет директоров Cryptomillions принял решение о создании Инвестиционного фонда. Инвесторы Cryptomillions теперь могут получать стабильную прибыль до 30%!
Теперь вы не работаете за деньги, но деньги работают на вас! Были установлены четкие цели и временные рамки для выполнения этих задач, как добиться успеха и процветания. Прошло много лет, но философия Cryptomillions осталась прежней - мы ценим каждого инвестора, мы гарантируем каждому из наших партнеров стабильный пассивный доход в зависимости от выбранного им инвестиционного предложения.
Благодаря огромной работе и фундаментальным знаниям в области криптовалюты и торговли наших экспертов, благодаря доверию к Cryptomillions от инвесторов со всего мира, совет директоров, возглавляемый решил дать возможность участия в проекте онлайн инвесторам.
Наша служба поддержки работает круглосуточно и готова ответить на все вопросы и помочь решить все проблемы, которые могут возникнуть в процессе сотрудничества с нашей компанией
Инвестиционные планы:
15% за 24 часа. 10-100$
16% за 24 часа. 100-200$
17% за 24 часа. 200-300$
18% за 24 часа. 300-500$
19% за 24 часа. 500-1000$
20% за 24 часа. 1000-3000$
25% за 24 часа. 3000-5000$
30% за 24 часа. 5000-50000$
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Реф-программа: 5-2-1%
Оплата: Payeer, Perfect Money, Bitcoin, AdvCash
Выплаты: инстант
SSL-сертификат: да
Мои депозит:
Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
625d6825-a24f-4cea-b702-befb83a90456
Кому:
invest.investing.net@gmail.com
Снято:
-100.00 USD
Комиссия:
Без комиссии
Отправлено:
100.00 USD