Обзор и работа с мобильным и веб Bitcoin кошельком CoinSpace - Криптовалютные кошельки | MMGP

Мобильный и веб Bitcoin кошелек CoinSpace
Сайт проекта CoinSpace
Помимо непосредственно официального сайта кошелька, данный кошелек можно скачать и на "официальном" сайте криптосообщества Bitcoin по следущей ссылке: https://bitcoin.org/ru/wallets/web/coinspace/
Coin.Space HD Wallet
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Таким образом, можно смело говорить, что кошелек CoinSpace одобрен, проверен и рекомендован криптосообществом Bitcoin
- бесплатный онлайн-биткойн-кошелек, который можно использовать для бесплатных платежей по всему миру. Он позволяет легко и безопасно проводить оплату в Bitcoin в любом месте с Вашего телефона или настольного компьютера.
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При этом не надо путать две разные вещи: комиссии за обслуживание кошелька и комиссии майнерам, которые подтверждают ваши транзацкии. Создатели кошелька на поддержание кошелька не берут комиссии с пользователей и все операции и поддержка кошелька осуществляется бесплатно. Но комиссии майнеров еще никто не отменял и если вы хотите, чтобы ваши платежи быстро обрабатывались, но на комиссиях майнерам лучше сильно деньги не экономить.