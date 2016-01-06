Обзор и работа с мобильным и веб Bitcoin кошельком CoinSpace - Криптовалютные кошельки | MMGP
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Обзор и работа с мобильным и веб Bitcoin кошельком CoinSpace

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Обсуждаем кошельки для криптовалют. Как создать криптовалютный кошелек. Какой криптовалютный кошелек надежнее и доступнее и т.д.
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Старый Сегодня, 12:24
#1
crypto-блогер
 
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Обзор и работа с мобильным и веб Bitcoin кошельком CoinSpace
Мобильный и веб Bitcoin кошелек CoinSpace

Сайт проекта CoinSpace

Помимо непосредственно официального сайта кошелька, данный кошелек можно скачать и на "официальном" сайте криптосообщества Bitcoin по следущей ссылке: https://bitcoin.org/ru/wallets/web/coinspace/
Цитата:
Таким образом, можно смело говорить, что кошелек CoinSpace одобрен, проверен и рекомендован криптосообществом Bitcoin
Coin.Space HD Wallet - бесплатный онлайн-биткойн-кошелек, который можно использовать для бесплатных платежей по всему миру. Он позволяет легко и безопасно проводить оплату в Bitcoin в любом месте с Вашего телефона или настольного компьютера.

Цитата:
При этом не надо путать две разные вещи: комиссии за обслуживание кошелька и комиссии майнерам, которые подтверждают ваши транзацкии. Создатели кошелька на поддержание кошелька не берут комиссии с пользователей и все операции и поддержка кошелька осуществляется бесплатно. Но комиссии майнеров еще никто не отменял и если вы хотите, чтобы ваши платежи быстро обрабатывались, но на комиссиях майнерам лучше сильно деньги не экономить.
__________________
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 13:03.
veranika55 на форуме  
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