Почему финансовые гиганты не спешат урвать свой кусок биткоинового пирога? - Новости и слухи рынка форекс | MMGP
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Почему финансовые гиганты не спешат урвать свой кусок биткоинового пирога?

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Почему финансовые гиганты не спешат урвать свой кусок биткоинового пирога?
В воскресенье на Уолл-стрит приходит биткоин, и в связи с этим многим высокопоставленным чиновникам крупнейших банков мира уже плохо спится по ночам.

До запуска фьючерсных контрактов на биткоин компанией Cboe Global Markets Inc осталась всего пара дней, а многие банки все еще раздумывают, предлагать ли их клиентам, и если да – то какой механизм следует для этого разработать. Ряд руководителей компаний и трейдеров уже сообщили в интервью, что готовы подключиться к торговле криптовалютой, однако большинство их коллег демонстрируют весьма осторожный настрой, указывая на список проблем и вопросов, так и остающихся пока без ответа. Кроме того, беспрецедентные по своим масштабам скачки цен на биткоин на этой неделе придали новому рынку еще более опасную окраску.

Представители полудюжины крупнейших компаний, опрошенные на условиях анонимности, ответили, что не хотели бы делать заявлений, противоречащих официальной позиции руководства, а некоторые сообщили, что пока еще слишком рано занимать четкую позицию по этому вопросу. Что же беспокоит их сильнее всего?

Угроза подмочить репутацию

Некоторые лидеры индустрии и главы компаний в течение многих месяцев клеймили биткоин как «мошенничество», «синоним пузыря» и «индекс отмывания денег». И как же после этого они смогут начать предлагать своим клиентам услуги по инвестированию в актив, который, согласно их прогнозам, должен лопнуть? Что будет, если достоянием общественности станут более приватные внутренние высказывания в отношении таких фьючерсов? Так, например, один из высокопоставленных руководителей с Уолл-стрит в частном порядке дал биткоину нелестное определение “sh*tcoin.”

Где торговать?

Фанаты биткоина утверждают, что это валюта. В Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) считают его товарным активом. Аналогичного мнения придерживаются и в Goldman Sachs Group. Таким образом, было бы логично, если бы новые контракты торговались на торговых платформах именно этих рынков. Однако, по мнению некоторых банкиров, фондовые площадки больше привыкли иметь дело с математикой, динамика биткоина больше напоминает поведение волатильной акции, а фьючерсы имеют определенное сходство с опционами.

Экстремальная волатильность

Когда цены на активы стабильны, жизнь банков вполне легка: они помогают клиенту купить или продать актив, а затем ищут другого клиента, желающего совершить обратную сделку. Однако биткоин - слишком беспокойный актив для банков. Его курс способен совершать масштабнейшие колебания за считанные минуты, а никакой отлаженной модели учета этого в балансе компании на данный момент не существует.

В связи с этим банки будут осуществлять клиринг новых контрактов, подыскивая инвесторам соответствующего контрагента в сделке. Задача может оказаться не из легких. Некоторые трейдеры уже сейчас говрят о том, что многие клиенты заинтересованы исключительно в продажах. А это значит, что жизнь банковских клерокв может превратиться в каждодневную пытку: без достаточного количества длинных позиций сделки станут дорогими и неэффективными.

Опасности клиринга

Ассоциация фьючерсной торговли на этой неделе опубликовала письмо, в котором раскритиковала поспешные действия Cboe и CME, которые стремятся вывести на рынок новые фьючерсы без должной подготовки и учета рисков. Ассоциация, включающая в себя крупнейших брокеров в сегменте производных инструментов, боится, что чрезвычайная волатильнось криптовалюты может спровоцировать дефолты среди инвесторов в периоды машстабных колебаний цены. Это больно ударит по компаниям, осуществляющим клиринг.

К шапошному разбору

Большим забюрократизированным банкам будет трудно в кратчайшие сроки разобраться с механикой этих инструментов. По данным из неофициальных источников Goldman Sachs сначала будет осуществлять клиринг контрактов на биткоин для определенных клиентов, рассматривая каждую сделку в индивидуальном порядке. Bank of America Corp. и Citigroup Inc не планируют вводить клиринг в ближайшие недели. Руководство других банков говорит о том, что включится в игру, когда будет готово. То есть, если они решат взяться за это дело, то все пройдет гладко. Но если крупные игроки будут держаться в стороне, не получат ли преимущество небольшие склонные к излишнему риску компании?

Источник: Forexpf.Ru
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