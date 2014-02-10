TigerInvest - tigerinvest.biz - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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TigerInvest - tigerinvest.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 11:39
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.02.2014
Сообщений: 466
Благодарностей: 52
УГ: 14
КП: 0.000
TigerInvest - tigerinvest.biz
Я не админ/владелец проекта, "TigerInvest" добавлен на мониторинг

Старт: 09.12.17



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Описание:
Цитата:
В данный момент самая развитая область - это валютный рынок. Каждый день в этой сфере крутятся миллионы долларов, кстати, сам доллар тоже растет с каждым днем. И это все нам говорит о том, что если правильно инвестировать в валютный рынок, можно быстро получить чистую прибыль. Наша компания внимательно следит за тенденциями на рынке. Мы каждый день мониторим все финансовые сферы. И сейчас, представляем возможность заработать каждому вместе с нами. Инвестиции - это будущее для всех нас. Радует тот факт, что мы инвестируем деньги в тот рынок, который довольно устойчив к мировым кризисам, что дает гарантии прибыли каждому инвестору. Сотрудники нашей компании в ходе своей работы определили наиболее прибыльную сферу для инвестирования - это валютный рынок. И мы незамедлительно даем возможность заработать именно Вам! В штат нашей компании входят только профессионалы своего дела, у них много лет опыта за плечами, это лучшие люди, которые разбираются в валютном рынке, и работу они свою ценят. В наше время тяжело найти хорошую работу, содержать семью, не у всех есть свое жилье. Но с нашей компанией Вы вмиг забудете о трудностях жизни, и будете наслаждаться ею сполна. Главное не лишайте себя возможности получать стабильный доход, и мы сделаем все необходимое, чтобы вся ваша жизнь изменилась в лучшую сторону!
Инвестиционные планы:

Start - 6% в сутки (Бессрочно)
Gold - 8% в сутки (Бессрочно)
Platinum - 10% в сутки (Бессрочно)

Платёжные системы:

-Payeer
-PerfectMoney

Мин/Макс вклад:

5$ / 2000$

Реферальная система:

9%

Выплаты: инстант (моментальные по запросу)

Тех. часть: SSL, DDoS

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Наш депозит:

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