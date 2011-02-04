Rewardtable - Rewardtable.com - МЛМ-игры | MMGP

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
REWARDTABLE Новый прибыльный проект от зарубежных админов
Цитата:
Мы ничего не продаем! Единственное, что вы можете купить здесь, - это место за столом, которое гарантирует в 7 раз большую отдачу.
Безлимитный! Все участники имеют возможность участвовать в неограниченном количестве таблиц.
Подписок нет. Нет ежемесячных переупорядочений или каких-либо других видов подписки!
Многоуровневый маркетинг. Эта платформа основана на принципах MLM, что означает отсутствие риска остановки или потери.
Командная работа. Каждый, кто приобрел таблицу, работает вместе, чтобы заполнить заказы в общей таблице. Командная работа здесь действительно складывается.
Платежи в любое время. Все исходящие платежи обрабатываются в таймфрейме от нескольких минут до одного часа.
Прозрачная биткоин матрица: покупаете место за столом и ждете, пока закроется стол.