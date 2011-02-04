Rewardtable - Rewardtable.com - МЛМ-игры | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:31
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 232
Благодарностей: 71
УГ: 1
КП: 0.045
Rewardtable - Rewardtable.com
Старт 01.12.17



REWARDTABLE Новый прибыльный проект от зарубежных админов

Цитата:
Мы ничего не продаем! Единственное, что вы можете купить здесь, - это место за столом, которое гарантирует в 7 раз большую отдачу.
Безлимитный! Все участники имеют возможность участвовать в неограниченном количестве таблиц.
Подписок нет. Нет ежемесячных переупорядочений или каких-либо других видов подписки!
Многоуровневый маркетинг. Эта платформа основана на принципах MLM, что означает отсутствие риска остановки или потери.
Командная работа. Каждый, кто приобрел таблицу, работает вместе, чтобы заполнить заказы в общей таблице. Командная работа здесь действительно складывается.
Платежи в любое время. Все исходящие платежи обрабатываются в таймфрейме от нескольких минут до одного часа.
Прозрачная биткоин матрица: покупаете место за столом и ждете, пока закроется стол.



По закрытию получаете 700% прибыли.

Инвестиционные планы:



1.Beginner step
Ƀ0.001 - прибыль Ƀ0.007

2.Middle class
Ƀ0.01 - прибыль Ƀ0.07

3.Highest league
Ƀ0.1 - прибыль Ƀ0.7

Платежные системы:
Bitcoin

Выплаты:
Ручные в течении часа
минималка Ƀ0.001

Реферальная система: 10%

РЕГИСТРАЦИЯ

Мой вклад
Ƀ0.01 (Middle class)



__________________
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it does not matter...
Последний раз редактировалось krechet; Сегодня в 11:41.
krechet на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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