Великобритания заплатит до 45 млрд евро за выход из ЕС - Горячие новости | MMGP

Власти ЕС настаивают на выполнении Великобританией взятых ранее финансовых обязательств в рамках членства в Евросоюзе.
В правительстве Великобритании заявили о планах выплатить Евросоюзу до 45 миллиардов долларов в качестве счета за Brexit с целью урегулирования своих финансовых обязательств перед сообществом.
С таким заявлением выступила представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
«Мы будем рассматривать это как справедливое урегулирование наших обязательств», — приводит ее слова издание Mirror.
Сообщается также, что власти ЕС настаивают на выполнении Великобританией взятых ранее финансовых обязательств в рамках членства в Евросоюзе.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил о «решающем прогрессе» в переговорах с Великобританией по Brexit.
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