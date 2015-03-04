Великобритания заплатит до 45 млрд евро за выход из ЕС - Горячие новости | MMGP

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Великобритания заплатит до 45 млрд евро за выход из ЕС

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Великобритания заплатит до 45 млрд евро за выход из ЕС


Власти ЕС настаивают на выполнении Великобританией взятых ранее финансовых обязательств в рамках членства в Евросоюзе.

В правительстве Великобритании заявили о планах выплатить Евросоюзу до 45 миллиардов долларов в качестве счета за Brexit с целью урегулирования своих финансовых обязательств перед сообществом.

С таким заявлением выступила представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

«Мы будем рассматривать это как справедливое урегулирование наших обязательств», — приводит ее слова издание Mirror.

Сообщается также, что власти ЕС настаивают на выполнении Великобританией взятых ранее финансовых обязательств в рамках членства в Евросоюзе.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил о «решающем прогрессе» в переговорах с Великобританией по Brexit.

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