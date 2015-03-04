Индекс салбургера: почему дорожают сыр и сало и каких цен ждать на овощи - Горячие новости | MMGP
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Индекс салбургера: почему дорожают сыр и сало и каких цен ждать на овощи

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Индекс салбургера: почему дорожают сыр и сало и каких цен ждать на овощи
Эксперты отмечают, что основными причинами роста цен является сезонный фактор и рост спроса на свинину

На дворе похолодало — значит надо кушать сало! Возможно поэтому "индекс салбургера", составленный "Сегодня" для мониторинга цен на основные продукты, в котором сало играет далеко не последнюю роль, пошел вверх по сравнению с летними показателями. Эксперты Украинской аграрной конфедерации (УАК) говорят, что основными причинами подорожания как сала, так и овощей являются сезонный фактор, рост спроса и снижение предложения на свинину и увеличение ее себестоимости из-за подорожания кормов и молодняка.

Напомним: наше салбургер-меню — это обед на четверых, основа которого салбургер — сэндвич из черного хлеба с "генеральским" салом, то есть салом с тоненькими прослойками мяса, плюс зелень и приправы. Кроме бутерброда, в индекс вошли три блюда: картошка по-селянски, овощной салат и куриные наггетсы с сыром.

Эксперты УАК подсчитали для "Сегодня", во сколько семье из четырех человек обойдется такой набор и как изменилась цена по сравнению с августом. Стоит отметить, что из всего салбургер-меню именно сало и сыр подорожали значительнее всего. По сравнению с августом, их цена выросла на 18 и 36 грн за килограмм соответственно. В итоге салбургер и порция наггетсов на четверых сейчас обойдутся в 55,93 и 109,58 гривен.



Бутерброд с салом за квартал подорожал более чем на 15 грн, картофель по-селянски стоит примерно столько же, а порция куриных наггетсов с сыром превысила 100 грн.

Аналитик Украинской аграрной конфедерации Неля Онищенко отмечает, что за три прошедших месяца стоимость обеденного стола из четырех блюд возросла на 22,2% и на начало декабря составляет 195,15 грн. За год цена выросла на 34,4%, или на 79 грн.

Самым дорогим блюдом остается курица фри, которая на данный момент стоит 109,6 грн. За осень это блюдо подорожало на 12 грн (или 12,3%), а за год — на 25,8 грн (или на 30,8%). Самыми дорогими ингредиентами в блюде остаются куриное филе и сыр. Притом что по сравнению с началом осени цена филе почти не изменилась, тогда как сыр стремительно подорожал на 36,4 грн/кг (или на 25%).

По сравнению с прошлым годом курятина подорожала на 13,6 грн/кг (34%), а сыр — на 30,2%, или на 42,1 грн/кг. Стоимость главного блюда — салбургера, иными словами украинского бутерброда с салом, равна почти 56 грн. То есть за три месяца цена увеличилась более чем на 15 грн, или на 38%. Причина — стремительный рост цен на сало. С начала осени оно подорожало на 37,3%, или на 18,5 грн/кг, а по сравнению с прошлым годом — на 27,5 грн/кг (почти на 68%).

Подорожание салата ближе к зиме предсказуемо, ведь овощи, используемые для приготовления блюда — сезонный продукт. И если в начале сентября был конец сезона свежих помидоров и огурцов, то зимой эти овощи или выращивают в теплицах, или их привозят из-за границы. Средняя цена помидоров сейчас 24 грн/кг, что в 5,3 раза больше августовской цены — 4,5 грн/кг. В итоге стоимость салата в начале зимы — 18,5 грн, и это в 2,3 раза дороже, чем в начале сентября. Если не брать во внимание сезонность этих продуктов, то в начале прошлой зимы этот же салат стоил 12,9 грн, что на 43,3% ниже сегодняшней цены.

Стоимость картофеля по-селянски изменилась незначительно — на 14% (+1,4 грн) по сравнению со стоимостью в начале осени, и на 3,1% (0,35 грн) по сравнению с прошлым годом.

Цитата:
"К Новому году из-за повышения спроса повысятся цены на свинину, курятину, сыр, помидоры. После новогодних праздников мясо подешевеет, но не до уровня цен ноября — начала декабря из-за повышения себестоимости производства, поскольку цены на корма и молодняк растут. Подогревают ситуацию и снижение поголовья свиней и рост экспорта мяса. Подорожание мяса увеличивает цены на сало. И хотя оно и так стоит немало, это еще не предел", — говорит Онищенко.
Эксперты отмечают, что сало и яйца вряд ли будут и дальше расти в цене, а вот овощи ударят по кошелькам украинцев.

Цитата:
"Сало будет дешеветь, потому что сейчас у нас цена существенно выше, чем в Польше. То есть отпускная цена большой партии сала в Польше составляет 25 грн/кг. А в рознице в Киеве может стоить и 127 грн/кг. Значит, зимой можем существенно увеличить импорт по салу. Потому что если у украинцев будет выбор за одну цену купить 2 кг польского или кило украинского сала, они выберут, наверное, товар из Польши", — поясняет нам директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Неплохо сдадут свои позиции и яйца.

Цитата:
"До конца декабря десяток яиц может традиционно вырасти на 10—20 коп., а в январе-феврале — упасть на 2—3 грн", — уточняет Дорошенко.
А вот хлеб вырастет в цене.

Цитата:
"Основной причиной станет рост минзарплат, ведь в начале этого года, вслед за увеличением соцстандартов, хлеб социальных сортов подорожал на 12%. Поэтому и в январе-2018 хлеб может подскочить в цене на 50 копеек и уже всю гривню добавит за январь-март. Думаю, общий рост стоимости хлеба составит 8—10%", — говорит эксперт.
Если же говорить об овощах, они будут дорогими вплоть до февраля.

Цитата:
"Начнут дешеветь в марте, когда в Украине будут открываться теплицы. Поэтому с ноября по март украинцы покупают в основном импортные товары из Турции и Польши. Это значит, что в конце декабря огурцы и помидоры будут стоить по 50 грн/кг, и до конца февраля цены подтянутся еще на 5 грн, — отмечает Дорошенко. — Зимой будет расти на 30—50 коп. и картофель. И максимум до гривни может дотянуть в феврале-марте".
Нельзя не отметить и грядущий рост цен на молочку. По словам Дорошенко, зимой молоко будет дорожать из-за снижения предложения на рынке: "Этот рост незначительный — до 5%, или до 50—80 коп. на литре". Сыр тоже незначительно подтянется вверх, потому что на рынке большой выбор товара. "Зимой это может быть плюс 3—5%. То есть украинский сыр может стоить максимум 170—180 грн/кг, а импортный — максимум 180—215 грн/кг", — говорит эксперт. И вслед за всеми этими товарами может на 3—5% подорожать курятина, хотя ее цена сейчас вполне стабильна, уточняет Дорошенко.

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