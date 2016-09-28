Биткойн станет законным средством платежа в России, майнинг подпадет под государствен - Новости криптовалют | MMGP
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Биткойн станет законным средством платежа в России, майнинг подпадет под государствен

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#1
Форекс-блогер
 
Аватар Анаэль 2017
 
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Биткойн станет законным средством платежа в России, майнинг подпадет под государствен

Так как в России разрабатывают закон в отношении торговли Биткойном и другими цифровыми валютами, вероятнее всего майнинг также подпадет под регулирование.

Согласно заявлениям зам министра финансов Алексея Моисеева:

«Штрафы в основном будут административными, но если кто-то создаст цифровую валюту с целью проведения расчетов, тогда будут применены уголовные санкции».

Вероятно, майнеры должны будут стать на учет в госорганах.

Моисеев указал на то, что торговля Биткойном и другими цифровыми валютами будет легализована. Пока неясно когда новый закон вступит в силу, может быть через несколько месяцев.

Это довольно неожиданно, так как президент России еще в октябре выступил против Биткойна и криптовалют.

Также был выдан указ правительству — разработать правила торговли Биткойном и другими цифровыми валютами и урегулировать ICO и майнинг к июлю 2018 года.

В России разрабатывается собственная цифровая валюта — CryptoRuble, но майнить ее нельзя будет. CryptoRuble будет находиться под регулированием государства и его можно будет обменять на рубли.

Источник:https://bitnovosti.com/2017/12/08/bi...regulirovanie/
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