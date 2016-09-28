Биткойн станет законным средством платежа в России, майнинг подпадет под государствен - Новости криптовалют | MMGP

Так как в России разрабатывают закон в отношении торговли Биткойном и другими цифровыми валютами, вероятнее всего майнинг также подпадет под регулирование.
Согласно заявлениям зам министра финансов Алексея Моисеева:
«Штрафы в основном будут административными, но если кто-то создаст цифровую валюту с целью проведения расчетов, тогда будут применены уголовные санкции».
Вероятно, майнеры должны будут стать на учет в госорганах.
Моисеев указал на то, что торговля Биткойном и другими цифровыми валютами будет легализована. Пока неясно когда новый закон вступит в силу, может быть через несколько месяцев.
Это довольно неожиданно, так как президент России еще в октябре выступил против Биткойна и криптовалют.
Также был выдан указ правительству — разработать правила торговли Биткойном и другими цифровыми валютами и урегулировать ICO и майнинг к июлю 2018 года.
В России разрабатывается собственная цифровая валюта — CryptoRuble, но майнить ее нельзя будет. CryptoRuble будет находиться под регулированием государства и его можно будет обменять на рубли.
Источник:https://bitnovosti.com/2017/12/08/bi...regulirovanie/