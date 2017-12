Российский проект получил банковскую лицензию на осуществление криптовалютных операци - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP

pilot10 Топ Мастер

Российский проект получил банковскую лицензию на осуществление криптовалютных операци





«ZODIAQ станет первой компанией, легально осуществляющей операции в криптовалюте по всему миру как для частных, так и для юридических лиц. Это обеспечивает законность всех проводимых нами операций и служит дополнительной гарантией для пользователей», — отметили представили проекта.

В планах команды ZODIAQ создание универсального криптовалютного центра, который будет включать в себя банк, диверсифицированный фонд, биржу и платежную систему.



«На этапе запуска можно будет открыть счета в долларах, евро и биткоинах. Список валют будет расширяться в соответствии с рыночным спросом. В общей сложности платформа будет поддерживать 30 фиатных валют и 150 криптовалют», — рассказала команда проекта.

В ближайшие планы компании входит открытие представительств в юрисдикциях, лояльных к криптовалютам и ICO: Гибралтар, остров Мэн, Британские Виргинские острова.



Напомним, в начале декабря Агентство финансовых услуг Японии утвердило еще четыре заявки на открытие криптовалютных бирж: Tokyo Bitcoin Exchange Co. Ltd, Bit Arg Exchange Tokyo Co. Ltd, FTT Corporation и Xtheta Corporation.



