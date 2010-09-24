earnhourly.cash - Earn Hourly LTD - HYIP с почасовыми планами | MMGP
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earnhourly.cash - Earn Hourly LTD

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 19,952
Благодарностей: 217
УГ: 20
КП: 0.047
earnhourly.cash - Earn Hourly LTD
Я не админ/владелец проекта, проект Earn Hourly LTD добавлен на мониторинг

Старт 07.12.17




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О проекте: (гугл перевод)

Цитата:
Earn Hourly LTD - британская компания. Мы провели последние три года, пытаясь заработать почасовой в одной из самых передовых компаний в области Forex Trading. Наша компания смогла поддержать несколько торговых инструментов (фьючерсы, форекс, акции и опционы).
Наши продвинутые торговые роботы, созданные нашей командой по программированию в домах, наш внутренний бэктестинг и разработчик стратегий сосредоточены на динамичной торговой среде. Наша современная бот-технология AutoTrade (ATBT) является одним из наших самых мощных торговых роботов для автоматической торговли. Earn Hourly LTD была основана в 2016 году. Этот веб-сайт управляется с помощью Earn Hourly для управления финансовыми инструментами в соответствии с рынками в разных финансовых инструментах.
Инвестиционные планы:

Цитата:
ПЛАН 1
План - 0,9% в час в течение 120 часов.
Процентная сумма ($) - $ 10,00 - $ 3000,00
Часовая прибыль (%) - 0,90

ПЛАН 2
План - 1,6% в час в течение 72 часов.
Процентная сумма ($) - $ 300,00 - $ 10000,00
Часовая прибыль (%) - 1,60

ПЛАН 3
План - 5,0% в час в течение 24 часов.
Процентная сумма ($) - $ 500,00 - $ 30000,00
Часовая прибыль (%) - 5,00
Мин/макс депозит: 10$/30000$
Платежные системы: Payeer, Perfect Money, Advanced Cash, Bitcoin
Реф.система: 5%
Сертификат SSL Comodo

Наш депозит:

__________________
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