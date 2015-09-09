Bloomberg: около 1000 человек могут контролировать 40% рынка биткойнов - Горячие новости | MMGP

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Bloomberg: около 1000 человек могут контролировать 40% рынка биткойнов

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Bloomberg: около 1000 человек могут контролировать 40% рынка биткойнов



Американское деловое издание "Bloomberg" сообщило, что почти 40 процентов от всех биткойнов мира могут принадлежать всего 1000 человек.

Такое утверждение основывается на данных довольной авторитетной и крупной американской компании по управлению глобальными инвестициями "AQR Capital Management". Так, со слов господина Аарона Брауна, который руководит в этой фирме департаментом по изучению финансовых рынков, сейчас есть большая вероятность того, что при таком высоком курсе, как сейчас, каждый из этой "счастливой тысячи" пожелает поскорей сбыть половину своих запасов в биткойнах.

Браун заметил, что на деловом слэнге этих людей принято называть "китами" и по всей вероятности они в состоянии координировать свои действия и сообщать о своих намерениях узкому кругу лиц. Да и вообще многие из них просто знакомы друг с другом уже не первый год и закупались этой криптовалютой в самом начале её распространения по миру, когда никто её всерьёз не воспринимал. Он уверен, что "киты" также в состоянии объединять свои усилия, что заставить идти этот рынок вверх или вниз.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/5a2b1eebc27e1
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