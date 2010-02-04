Сбербанк потребовал с женщины заплатить за их техническую ошибку через 5 лет - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Сбербанк потребовал с женщины заплатить за их техническую ошибку через 5 лет





Издание "



Оказывается по прошествии очень долгого срока, уфимский Сбербанк вспомнил, что 5 лет тому назад у этой клиентки образовалась задолженность и вместе с процентами и штрафами сумма приблизилась к 313 000 руб., что конечно же весьма ощутимо для многих россиян. Банк как полагается направил Исламовой уведомление, что мол надо гасить этот долг, но та обратилась к юристам и те сказали, что это ошибка банка и пишите мол официальный отказ от полученной претензии Сбера. В ответ Сбер подал на неё в суд.



На следующей неделе, в четверг, суд должен будет рассмотреть это дело. Вкратце его суть такова: 2012 год, февраль - Исламова получила в Сбере дебетовку с овердрафтом 0 руб., которую пополнила средствами. В апреле часть средств с карты она перевела одному человеку, а остаток сняла с карты через банкомат, оставив на счету 0 рублей.



По техническим причинам Сбер не смог сразу зафиксировать снижение остатка по этой карте до нуля. И чуть позже в Сбер пришло 2 Исполнительных листа от судебных приставов на имя Исламовой на сумму 114 000 руб. и согласно закону, Сбер тут же их списал с карты Исламовой в безакцептном порядке (т.е. приставы их получили), таким образом "наградив" её техническим овердрафтом. А уже в мае 2012 года Сбер начал "спокойно" начислять свои проценты на эту задолженность по ставке 40% годовых, ну и плюс шли ещё и штрафы за просрочку платежей.



Как сейчас заверяют в Сбере они не меняли статус этой дебетовки на овердрафтную и они полностью в курсе той апрельской истории Исламовой с обнулением счета карты в банкомате. Но вот из-за технической ошибки их система сначала списала эти 114 000 руб. в пользу уфимских судебных приставов, а уже только потом как бы увидела, что ранее были ещё и расходные операции, что и привело к "минусу" по этой карте, ну и дальше пошло начисление процентов на этот "минус".



Правда по возврату начисленных на этот "минус" процентов проблем не будет - Исламовой надо лишь внести эти 313 000 руб., а затем написать претензию по процентам и проценты они вернут ей назад.



Однако, юристы Исламовой против такого исхода и говорят, что это банк совершил ошибку, а кроме того, никак не уведомил Исламову о задолженности и пропустил сроки исковой давности (3 года).



Более того, они вместе с Исламовой подали встречный иск к Сберу на 10 000 руб. по возмещению ей морального вреда. Обман потребителя - вот в чем суть теперь её претензий. Получается ей как бы навязали кредит против её воли, но никто ей не предъявлял ни графика его погашения, не сообщал ни о какой процентной ставке и т.д. - как положено. А было одно - в банке её заверили, что овердрафта этой дебетовке быть не может. Кроме того, г-н Греф этой осенью заявил, что овердрафтные карты и дебетовки - это два разных продукта и да - у них есть понятие "технический овердрафт", но они по нему не начисляют проценты. Вообщем она вообще не имела понятия о каком-то там долге.



Теперь осталось дождаться, что скажет суд или чью сторону он примет?



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5a2b1441ca15f Издание " Коммерсан т" описало удивительный случай, который произошел с одной женщиной по имени Валентина Исламова в её отношениях с главным банком нашей страны под названием Сбербанк.Оказывается по прошествии очень долгого срока, уфимский Сбербанк вспомнил, что 5 лет тому назад у этой клиентки образовалась задолженность и вместе с процентами и штрафами сумма приблизилась к 313 000 руб., что конечно же весьма ощутимо для многих россиян. Банк как полагается направил Исламовой уведомление, что мол надо гасить этот долг, но та обратилась к юристам и те сказали, что это ошибка банка и пишите мол официальный отказ от полученной претензии Сбера. В ответ Сбер подал на неё в суд.На следующей неделе, в четверг, суд должен будет рассмотреть это дело. Вкратце его суть такова: 2012 год, февраль - Исламова получила в Сбере дебетовку с овердрафтом 0 руб., которую пополнила средствами. В апреле часть средств с карты она перевела одному человеку, а остаток сняла с карты через банкомат, оставив на счету 0 рублей.По техническим причинам Сбер не смог сразу зафиксировать снижение остатка по этой карте до нуля. И чуть позже в Сбер пришло 2 Исполнительных листа от судебных приставов на имя Исламовой на сумму 114 000 руб. и согласно закону, Сбер тут же их списал с карты Исламовой в безакцептном порядке (т.е. приставы их получили), таким образом "наградив" её техническим овердрафтом. А уже в мае 2012 года Сбер начал "спокойно" начислять свои проценты на эту задолженность по ставке 40% годовых, ну и плюс шли ещё и штрафы за просрочку платежей.Как сейчас заверяют в Сбере они не меняли статус этой дебетовки на овердрафтную и они полностью в курсе той апрельской истории Исламовой с обнулением счета карты в банкомате. Но вот из-за технической ошибки их система сначала списала эти 114 000 руб. в пользу уфимских судебных приставов, а уже только потом как бы увидела, что ранее были ещё и расходные операции, что и привело к "минусу" по этой карте, ну и дальше пошло начисление процентов на этот "минус".Правда по возврату начисленных на этот "минус" процентов проблем не будет - Исламовой надо лишь внести эти 313 000 руб., а затем написать претензию по процентам и проценты они вернут ей назад.Однако, юристы Исламовой против такого исхода и говорят, что это банк совершил ошибку, а кроме того, никак не уведомил Исламову о задолженности и пропустил сроки исковой давности (3 года).Более того, они вместе с Исламовой подали встречный иск к Сберу на 10 000 руб. по возмещению ей морального вреда. Обман потребителя - вот в чем суть теперь её претензий. Получается ей как бы навязали кредит против её воли, но никто ей не предъявлял ни графика его погашения, не сообщал ни о какой процентной ставке и т.д. - как положено. А было одно - в банке её заверили, что овердрафта этой дебетовке быть не может. Кроме того, г-н Греф этой осенью заявил, что овердрафтные карты и дебетовки - это два разных продукта и да - у них есть понятие "технический овердрафт", но они по нему не начисляют проценты. Вообщем она вообще не имела понятия о каком-то там долге.Теперь осталось дождаться, что скажет суд или чью сторону он примет?Специально для mmgp.ru

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