Внешний аккумулятор ORICO поддерживает 7 технологий быстрой зарядки - Новости технологий и интернета | MMGP

Компания ORICO представила внешний аккумулятор, доступный в версиях на 10 000 и 20 000 мАч и поддерживающий функцию быстрой зарядки. Подобными характеристиками мало кого можно удивить, но производителю удалось выделить свой продукт на фоне многочисленных аналогов. Аккумулятор поддерживает сразу семь технологий быстрой зарядки, что делает его одним из самых универсальных устройств в своём классе.
Аккумулятор от ORICO совместим со следующими стандартами быстрой зарядки:
Qualcomm Quick Charge (2.0 и 3.0);
MediaTek Pump Express+ (1.1 и 2.0);
Huawei FCP;
Samsung Adaptive Fast Charge;
Apple 12В/2,4A;
Battery Charging v1.2;
Smart Identification Fast Charge Technology.
ORICO
Помимо поддержки большого числа протоколов быстрой зарядки, аккумулятор от ORICO оснащён четырьмя портами USB: два полноразмерных USB (один поддерживает 5В/2,4A, а другой — 5В/3A, 9В/2A и 12В/1,5A), microUSB и USB Type-C (оба поддерживают 5В/3A, 9В/2A и 12В/1,5A). USB Type-C используется для зарядки самого аккумулятора.
На данный момент компания собирает средства для старта производства аккумулятора на краундфандинговой платформе Jingdong. Стоимость устройства составляет $13, но не уточняется, какая именно версия.
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