Qualcomm положит конец плохому звуку в смартфонах - Новости технологий и интернета | MMGP

Помимо флагманского процессора Snapdragon 845, компания Qualcomm представила на мероприятии Qualcomm Tech Summit 2017 цифро-аналоговый Aqstic Hi-Fi преобразователь AQT1000 для смартфонов и других мобильных устройств. Он предназначен для подключения к источнику звука через симметричный разъём USB Type-C и имеет стандартный 3,5-мм аудиовыход для любых проводных наушников, обеспечивая качественное звучание.
Qualcomm AQT1000 поддерживает воспроизведение аудио в 384 кГц, 32-бит и динамический диапазон до 123 дБ. Компания обещает значение THD+N в -105 дБ. ЦАП также имеет встроенную поддержку аудиоформата Direct Stream Digital с частотой дискретизации 2822,4 кГц и разрешением всего 1 бит.
Новый ЦАП Qualcomm AQT1000 ориентирован в первую очередь на устройства с разъёмом USB Type-C, у которых нет классического 3,5-мм аудиовыхода. Вероятно, флагманские смартфоны 2018 года будут поставляться с ним в комплекте.
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