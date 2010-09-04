Xiaomi Mi Note 3 впечатлил специалистов DxOMark - Новости технологий и интернета | MMGP

Следом за Meizu Pro 7 Plus специалисты лаборатории DxO протестировали камеру Xiaomi Mi Note 3. Напомним, что смартфон является практически полной копией Mi6 с такой же двойной 12-мегапиксельной камерой, способной снимать с двукратным оптическим зумом и эффектом размытия заднего плана. Специалисты DxOMark традиционно испытали камеру по целому ряду параметров и в самых разных сценариях. И результаты оказались впечатляющими.
При фотосъёмке специалистам DxOMark понравилось следующее:
автофокус быстрый и точный;
как правило, точная экспозиция в лабораторных условиях;
хорошие возможности масштабирования;
хороший эффект боке;
эффективное снижение шума в большинстве условий освещения.
Недостатки при создании фото:
при слабом освещении теряется детализация;
шумы в однородных и теневых областях при ярком свете;
цветовой шум.
Пятикратный зум на Xiaomi Mi Note 3
Пятикратный зум на Apple iPhone 7 Plus
Сильные стороны камеры при съёмке видео:
как правило, точная экспозиция в лабораторных условиях;
зачастую точный баланс белого;
эффективная стабилизация;
быстрая работа автофокуса;
допустимое слежение автофокуса.
Недостатки при записи видео:
низкая детализация во всех условиях;
изменение резкости на последовательных кадрах;
иногда падает частота кадров.
По итогам тестирования специалисты DxOMark отметили хорошие контраст и экспозицию, быстрый и точный автофокус и неплохую цветопередачу.
Средняя оценка камеры Xiaomi Mi Note 3 от DxOMark — 90 баллов. Для сравнения, такой же результат у HTC U11, камеру которого многие считают одной из лучших среди флагманов мобильного рынка.
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