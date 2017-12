Xiaomi Mi Note 3 впечатлил специалистов DxOMark - Новости технологий и интернета | MMGP

bizneser www.fairmonitor.com



Xiaomi Mi Note 3 впечатлил специалистов DxOMark

Следом за Meizu Pro 7 Plus специалисты лаборатории DxO протестировали камеру Xiaomi Mi Note 3. Напомним, что смартфон является практически полной копией Mi6 с такой же двойной 12-мегапиксельной камерой, способной снимать с двукратным оптическим зумом и эффектом размытия заднего плана. Специалисты DxOMark традиционно испытали камеру по целому ряду параметров и в самых разных сценариях. И результаты оказались впечатляющими.







При фотосъёмке специалистам DxOMark понравилось следующее:



автофокус быстрый и точный;

как правило, точная экспозиция в лабораторных условиях;

хорошие возможности масштабирования;

хороший эффект боке;

эффективное снижение шума в большинстве условий освещения.







Недостатки при создании фото:



при слабом освещении теряется детализация;

шумы в однородных и теневых областях при ярком свете;

цветовой шум.





Пятикратный зум на Xiaomi Mi Note 3 Пятикратный зум на Xiaomi Mi Note 3

Пятикратный зум на Apple iPhone 7 Plus Пятикратный зум на Apple iPhone 7 Plus

Сильные стороны камеры при съёмке видео:



как правило, точная экспозиция в лабораторных условиях;

зачастую точный баланс белого;

эффективная стабилизация;

быстрая работа автофокуса;

допустимое слежение автофокуса.







Недостатки при записи видео:



низкая детализация во всех условиях;

изменение резкости на последовательных кадрах;

иногда падает частота кадров.





По итогам тестирования специалисты DxOMark отметили хорошие контраст и экспозицию, быстрый и точный автофокус и неплохую цветопередачу.





Средняя оценка камеры Xiaomi Mi Note 3 от DxOMark — 90 баллов. Для сравнения, такой же результат у HTC U11, камеру которого многие считают одной из лучших среди флагманов мобильного рынка.



