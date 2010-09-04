Doogee готовится представить первый смартфон с гибким экраном - Новости технологий и интернета | MMGP

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Doogee готовится представить первый смартфон с гибким экраном

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Doogee готовится представить первый смартфон с гибким экраном

Компания Doogee намерена в следующем году выпустить новый смартфон с тонкими рамками, который получит название Mix 3. Устройство оснастят недавно представленным гибким AMOLED-дисплеем. Согласно имеющейся информации, задняя сторона аппарата будет выполнена из специального материала, благодаря чему его получится сгибать по вертикали. Также у нас есть предварительные данные по другим особенностям грядущей новинки


Гибкий экран в Doogee Mix 3 будет иметь ряд преимуществ, включая более высокую контрастность, широкую цветовую гамму, угол зрения и небольшую толщину. Он меньше бликует на свете, повышая тем самым качество изображения и читаемость, особенно на улице или при флуоресцентном освещении в офисе. Также такой экран имеет низкое энергопотребление и лёгкий вес. Гибкость обеспечивает большую прочность и «выживаемость», кроме того, смартфоном будет удобнее пользоваться одной рукой.


В Doogee Mix 3 также появится функция 3D-сканирования лица, как в Mix 2, служащая для быстрой разблокировки устройства. Диагональ дисплея составит 6 дюймов, а разрешение — Full HD+. Смартфон оснастят двойными основной и фронтальной камерами, причём один из передних модулей получит широкоугольный объектив с углом обзора 130 градусов. Объём оперативной памяти будет увеличен до 8 ГБ, а для хранения информации предоставят 128 ГБ.

Согласно имеющимся данным, Doogee Mix третьего поколения будет стоит не менее $199,99. А тем временем производитель предлагает обратить внимание на недавно вышедший Mix 2.


Doogee Mix 2Doogee Mix 2

Технические характеристики Doogee Mix 2:

6-дюймовый Full HD-дисплей;
восьмиядерный процессор MediaTek Helio P25;
6 ГБ оперативной памяти;
64 ГБ накопителя с поддержкой microSD;
два слота для SIM-карт;
двойная основная камера с модулями на 16 и 13 Мп;
8-мегапиксельная фронтальная камера и 8-мегапиксельная широкоугольная (130°) селфи-камера;
габариты: 159,1 х 74,7 х 8,6 мм;
вес: 210 граммов;
ОС: Android 7.0 Nougat.

Источник.
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