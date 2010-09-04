Украина, Венгрия и ЕС профинансируют Дунайскую транснациональную программу - Горячие новости | MMGP

Стороны подписали Соглашение о финансировании Дунайской транснациональной программы на сумму 5 млн. евро.
По информации корреспондента УНИАН, соглашение было подписано сегодня в Брюсселе в рамках заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.
Украинскую сторону представила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, а Еврокомиссию – начальник отдела Генерального директората Еврокомиссии по вопросам региональной политики и урбанизации Жан-Пьер Халкин.
Данное соглашение дает право Еврокомиссии финансировать проекты с участием украинских партнеров в рамках инициативы.
Предполагается, что финансирование коснется проектов, направленных на повышение готовности к управлению экологическими рисками в Дунайском регионе; повышение конкурентоспособности для бизнеса и социальных инноваций; содействие устойчивому использованию природного и культурного наследия и ресурсов; повышение инвестиционной способности для решения основных общественных проблем.
В рамках выполнения программы планируется реализовать ряд совместных проектов трансграничного сотрудничества, направленных на социально-экономическое развитие украинской части Дунайского региона (Киевская, Одесская, Ивано-Франковская и Закарпатская области).
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