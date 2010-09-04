Еврокомиссия выделит 50 млн. евро на поддержку Восточной Украины - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Еврокомиссия выделит 50 млн. евро на поддержку Восточной Украины

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Еврокомиссия выделит 50 млн. евро на поддержку Восточной Украины

В Брюсселе состоялось подписание документа между украинским правительством и ЕС о поддержке инициатив, направленных на Восточную Украину.

Вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе и представитель ЕК Катарина Матернова подписали документ под названием "Соглашение о финансировании мер по поддержке ЕС для Востока Украины".

В рамках соглашения Украина получит за счет Европейского инструмента соседства финансирование в размере 50 млн. евро.

Документом обеспечены правовые основания для финансирования Еврокомиссией мер, целью которых является содействие миру, экономическому восстановлению и примирению в Восточной Украине.

Согласно документу, финансирование будет иметь четыре направления: децентрализация и управления; экономическое восстановление и развитие малого и среднего предпринимательства; безопасность общества и социальное единство; секторальные реформы и структурные изменения.

Кроме этого, соглашение предполагает выделение средств на стимулирование занятости и экономического роста. Для этого планируется оказывать помощь развитию микро-, малых и средних предприятий (ММСП) и поощрять общественные инициативы по социальной сплоченности и примирению. Также в соглашении предусматривается поддержка секторальных реформ и структурных изменений в сфере здравоохранения, образования, поддержка критической инфраструктуры.

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