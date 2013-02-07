Резиденция Деда Мороза опровергла сообщения о детях, заказывающих биткоины - Горячие новости | MMGP
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Резиденция Деда Мороза опровергла сообщения о детях, заказывающих биткоины

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Старый Сегодня, 01:22
#1
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Резиденция Деда Мороза опровергла сообщения о детях, заказывающих биткоины


Как сообщил российский бизнес-портал "BFM.ru", в настоящее время, во многих российских СМИ часто можно видеть вполне серьезные сообщения, что наши дети чуть ли не выстроились уже в очередь за биткойнами от российского Дедушки Мороза. Об этом много пишут в тех же анонимных телеграм-каналах и в новостных лентах многих социальных сетей. Например, на этой неделе такую "новость" сообщал канал "Караульный", что мол вот уже 10% российских детишек так прямо и пишут в своих письмах в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, что мол: "деда, без биткойнов уже и жизнь не та, подбрось, пожалуйста, немного биточков", ну или как они ещё их называют иногда "бетховенов".



Но всё на самом деле совсем не так и об этом журналистам рассказала сотрудник реальной резиденции Деда Мороза Оксана Панова, которая как раз и читает большинство посланий от наших граждан Дедушке Морозу.

По её словам: "Письма нам пишут люди всех возрастов, однако наши дети в основном просят iPhone, Ipad, кукол Monster Hi и Baby born. Если отдельно говорить про мальчишек, то это просьбы в основном о конструкторах Лего, роботах-трансформерах, машинках с пультом управления, гироскутерах и самолетах. Ну и ещё часто просят прислать книжки. Про биткойны мы просьб на моей памяти пока не читали".

Комментируя этот официальный ответ из уст сотрудника аппарата управления самого Деда Мороза, портал BFM.ru напоминает, что только за последние 7 дней курс самой популярной криптовалюты в мире вырос 11 000 до 18 с лишним тысяч долларов США. А за прошедший год биткойн подрос на более чем 200% и конечно, подарку в виде биткойна, ну или какой-то его части у нас бы обрадовался бы любой взрослый, ведь это сейчас можно считать, в том числе и хорошей инвестицией.

Правда сейчас все гадают - куда курс двинется дальше и каких высот он еще достигнет до конца этого года. Причем "высот" в смысле не только вверх, но и вниз тоже, ведь инвестиции - это всегда риск и помнить об этом нужно всегда...

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/5a2b01449ce73
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Старый Сегодня, 02:28
#2
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Re: Резиденция Деда Мороза опровергла сообщения о детях, заказывающих биткоины
Ха .. Дети знают что такое биткоин. Так ещё и просят, а почему не указывают адрес кошелька??
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