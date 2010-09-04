Акции LendingClub рекордно подешевели - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Акции LendingClub рекордно подешевели

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Акции LendingClub рекордно подешевели

Сервис пользовательского онлайн кредитования — LendingClub — зафиксировал рекордное падение стоимости акций. Снижение цен было зафиксировано после объявления прогнозов о росте убытков и сокращении выручки за четвертый квартал.

Акции LendingClub 7 декабря упали на 22,6%. Это сделало их одними из самых убыточных ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Компания заявила, что ожидаемый доход составит 155-160 млн долларов США. Вместо 158-163 млн долларов США, как предполаголось ранее.

Чистый убыток онлайн-кредитора прогнозируется на уровне $6-10 млн, что превышает запланированные ранее $3-7 млн.

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