Акции LendingClub рекордно подешевели - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Сервис пользовательского онлайн кредитования — LendingClub — зафиксировал рекордное падение стоимости акций. Снижение цен было зафиксировано после объявления прогнозов о росте убытков и сокращении выручки за четвертый квартал.
Акции LendingClub 7 декабря упали на 22,6%. Это сделало их одними из самых убыточных ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Компания заявила, что ожидаемый доход составит 155-160 млн долларов США. Вместо 158-163 млн долларов США, как предполаголось ранее.
Чистый убыток онлайн-кредитора прогнозируется на уровне $6-10 млн, что превышает запланированные ранее $3-7 млн.
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