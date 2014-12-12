Британцы придумали антипохмельный завтрак - Горячие новости | MMGP

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Британцы придумали антипохмельный завтрак

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Британцы придумали антипохмельный завтрак


Британское отделение Uber Eats накормит клиентов «антипохмельным завтраком» в сезон рождественских корпоративов. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

Набор для борьбы с похмельем называется Fix up Feast и состоит из яичницы из двух яиц с двумя ломтиками бекона и грибами, фасоли, авокадо и свежего шпината. Также в него входит овсяная каша с бананом и апельсиновый сок. Все эти продукты восстановят баланс белков, аминокислот и витаминов, после чего похмелье должно отступить.

По словам придумавшего этот завтрак повара Джозефа Юсеффа (Jozef Youssef), «похмельный завтрак» не только вкусный, но и идеально сблалансированный. «Мне нравится создавать блюда не просто вкусные, а с доказанной учеными полезностью. Каждый ингредиент в нем поможет от определенного недуга, вызванного весельем накануне», — отметил он.

Антипохмельный набор стоит девять с половиной фунтов (около 750 рублей) и будет продаваться с 8 по 22 декабря.

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