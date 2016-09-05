BEFARGO реальный заработок, или очередной хайп!? - Новости криптовалют | MMGP
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BEFARGO реальный заработок, или очередной хайп!?

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Старый Сегодня, 01:18
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.12.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
BEFARGO реальный заработок, или очередной хайп!?
Всем привет, Делюсь личным опытом!



В июне 2017 года познакомилась с криптовалютой Fargocoin и соответственно платформой Befargo. Я не буду сюда присылать кучу роликов и инфы, я расскажу особенности и почему данный инвестиционный проект у меня в приоритете. Вложив в данную крипту 78$ я получила 15 монеток. Далее мене посоветовали не ждать увеличение цены и отправить их в общий пул. Я отдала единый взнос в размере 5 фарго, а 10 (100 токенов) поставила на сплит. Через 3 месяца мои вложения увеличились в 2 раза чему я была рада. Сейчас я с нетерпением жду сплита (удвоение ). Вывод средств осуществляется ПРОВЕРЕННО!.

Стоимость монеты на момент моей покупки приблизительно 6$ сейчас монета стоит 11$ и продолжает расти. Сплитбар позволяет инвесторам увеличить вложения на 1000% . По моим подсчетам с учетом роста цены это будет 2000%.
итак вложив 15 фарго (100$) через год будем иметь 1000$ или же 2000$ с учетом роста цены.
Есть другие пакеты позволяющие заработать еще больше такие как
Gold 400$ ------------6200$
Platina 1000$ ---------16 000$ и другие

В компании есть возможность отлично заработать на рефералах: (бинар, матчинг бонус , прямой бонус , карьера , майнинг)

https://www.befargo.com/?ref=alika


Проект Befargo привлекает людей по нескольким причинам:

Fargocoins можно купить на бирже FargoBase за PayPal, с банковских карт, банковским переводом или за биткоин

Fargocoin имеет десктопные кошельки, которые можно скачать и установить себе на компьютер

Монета Fargocoin имеет децентрализованный блокчейн, на котором видны все транзакции

Существует международная биржа CoinRate, на которой можно покупать и продавать FRGC

Партнерская компания Befargo дает возможность участвовать в майнинговом пуле, что гораздо выгоднее, чем самостоятельный майнинг

Fargocoin становится все более популярным и Вы можете это проверить на CoinMarketCap

В майнинге FRGC используется модель Proof-of-State, что дает больше защиты и меньше потребление энергии

Участие в партнерской компании BeFargo позволяет зарабатывать на реферальных бонусах от построения сети.

Почему Fargocoin:


Почему Фарго а не Биткоин!

..

Бронирование 300000 отелей по всему миру и покупка авиабилетов абсолютно всех авиакомпаний мира за монеты Fargocoin:https://fargosky.com/

Буду рада нашей совместой работе! Присоединяйся https://www.befargo.com/?ref=alika

Если у вас есть вопросы или же вы хотите узнать подробнее о данной компании мои контакты:
VK https://vk.com/id300289458
WhatsApp/Viber 380994985176
Skype lyah_ann13

СЕРЪЁЗНАЯ КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ, ОБУЧЕНЕ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАТ, ВСЁ, ЧТО БУДЕТ ВАС ВЕСТИ К УСПЕХУ И РАЗВИТИЮ! ПРИСОЕДИНЯЙСЯ И НАЧИНАЙ ЗАРАБАТЫВАТЬ!
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