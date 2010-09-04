Госбюджет Украины 2018: Нацбанк должен увеличить доход - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Бюджет, доработанный ко второму чтению, предусматривает увеличение плана доходов на 36,6 млрд грн, до 913,6 млрд грн. За принятие законопроекта в целом проголосовали 273 депутата.
Доходы плианируют увеличить в том числе и за счет Национального банка — от ведомста запланировано получить 49,55 млрд грн. Напомним, вчера в Нацбанке сообщили о перечислении последнего транша в госбюджет Украины. Сумма за год составила 44,4 млрд грн, что соответствует показателям, запланированным в госбюджете Украины на 2017 год.
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