Цена Fargocoin увеличилась до 11$ Неужели инвесторы в Befargo получат 2000% годовых! - Горячие новости | MMGP

Всем привет, Делюсь личным опытом!
В июне 2017 года познакомилась с криптовалютой Fargocoin и соответственно платформой Befargo. Я не буду сюда присылать кучу роликов и инфы, я расскажу особенности и почему данный инвестиционный проект у меня в приоритете. Вложив в данную крипту 78$ я получила 15 монеток. Далее мене посоветовали не ждать увеличение цены и отправить их в общий пул. Я отдала единый взнос в размере 5 фарго, а 10 (100 токенов) поставила на сплит. Через 3 месяца мои вложения увеличились в 2 раза чему я была рада. Сейчас я с нетерпением жду сплита (удвоение ). Вывод средств осуществляется ПРОВЕРЕННО!.
Стоимость монеты на момент моей покупки приблизительно 6$ сейчас монета стоит 11$ и продолжает расти. Сплитбар позволяет инвесторам увеличить вложения на 1000% . По моим подсчетам с учетом роста цены это будет 2000%.
итак вложив 15 фарго (100$) через год будем иметь 1000$ или же 2000$ с учетом роста цены.
Есть другие пакеты позволяющие заработать еще больше такие как
Gold 400$ ------------6200$
Platina 1000$ ---------16 000$ и другие
В компании есть возможность отлично заработать на рефералах: (бинар, матчинг бонус , прямой бонус , карьера , майнинг)
https://www.befargo.com/?ref=alika
Проект Befargo привлекает людей по нескольким причинам:
Fargocoins можно купить на бирже FargoBase за PayPal, с банковских карт, банковским переводом или за биткоин
Fargocoin имеет десктопные кошельки, которые можно скачать и установить себе на компьютер
Монета Fargocoin имеет децентрализованный блокчейн, на котором видны все транзакции
Существует международная биржа CoinRate, на которой можно покупать и продавать FRGC
Партнерская компания Befargo дает возможность участвовать в майнинговом пуле, что гораздо выгоднее, чем самостоятельный майнинг
Fargocoin становится все более популярным и Вы можете это проверить на CoinMarketCap
В майнинге FRGC используется модель Proof-of-State, что дает больше защиты и меньше потребление энергии
Участие в партнерской компании BeFargo позволяет зарабатывать на реферальных бонусах от построения сети.
Почему Fargocoin:
Почему Фарго а не Биткоин!
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Бронирование 300000 отелей по всему миру и покупка авиабилетов абсолютно всех авиакомпаний мира за монеты Fargocoin:https://fargosky.com/
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