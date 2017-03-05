Цена Fargocoin увеличилась до 11$ Неужели инвесторы в Befargo получат 2000% годовых! - Горячие новости | MMGP

Alika13

Пол: Женский Инвестирую в: Другое Регистрация: 09.12.2017 Сообщений: 1 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

Цена Fargocoin увеличилась до 11$ Неужели инвесторы в Befargo получат 2000% годовых!







В июне 2017 года познакомилась с криптовалютой Fargocoin и соответственно платформой Befargo. Я не буду сюда присылать кучу роликов и инфы, я расскажу особенности и почему данный инвестиционный проект у меня в приоритете. Вложив в данную крипту 78$ я получила 15 монеток. Далее мене посоветовали не ждать увеличение цены и отправить их в общий пул. Я отдала единый взнос в размере 5 фарго, а 10 (100 токенов) поставила на сплит. Через 3 месяца мои вложения увеличились в 2 раза чему я была рада. Сейчас я с нетерпением жду сплита (удвоение ). Вывод средств осуществляется ПРОВЕРЕННО!.



Стоимость монеты на момент моей покупки приблизительно 6$ сейчас монета стоит 11$ и продолжает расти. Сплитбар позволяет инвесторам увеличить вложения на 1000% . По моим подсчетам с учетом роста цены это будет 2000%.

итак вложив 15 фарго (100$) через год будем иметь 1000$ или же 2000$ с учетом роста цены.

Есть другие пакеты позволяющие заработать еще больше такие как

Gold 400$ ------------6200$

Platina 1000$ ---------16 000$ и другие



В компании есть возможность отлично заработать на рефералах: (бинар, матчинг бонус , прямой бонус , карьера , майнинг)



https://www.befargo.com/?ref=alika





Проект Befargo привлекает людей по нескольким причинам:



Fargocoins можно купить на бирже FargoBase за PayPal, с банковских карт, банковским переводом или за биткоин



Fargocoin имеет десктопные кошельки, которые можно скачать и установить себе на компьютер



Монета Fargocoin имеет децентрализованный блокчейн, на котором видны все транзакции



Существует международная биржа CoinRate, на которой можно покупать и продавать FRGC



Партнерская компания Befargo дает возможность участвовать в майнинговом пуле, что гораздо выгоднее, чем самостоятельный майнинг



Fargocoin становится все более популярным и Вы можете это проверить на CoinMarketCap



В майнинге FRGC используется модель Proof-of-State, что дает больше защиты и меньше потребление энергии



Участие в партнерской компании BeFargo позволяет зарабатывать на реферальных бонусах от построения сети.



Почему Fargocoin:



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Почему Фарго а не Биткоин!



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Бронирование 300000 отелей по всему миру и покупка авиабилетов абсолютно всех авиакомпаний мира за монеты Fargocoin:



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СЕРЪЁЗНАЯ КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ, ОБУЧЕНЕ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАТ, ВСЁ, ЧТО БУДЕТ ВАС ВЕСТИ К УСПЕХУ И РАЗВИТИЮ! ПРИСОЕДИНЯЙСЯ И НАЧИНАЙ ЗАРАБАТЫВАТЬ! Всем привет, Делюсь личным опытом!В июне 2017 года познакомилась с криптовалютой Fargocoin и соответственно платформой Befargo. Я не буду сюда присылать кучу роликов и инфы, я расскажу особенности и почему данный инвестиционный проект у меня в приоритете. Вложив в данную крипту 78$ я получила 15 монеток. Далее мене посоветовали не ждать увеличение цены и отправить их в общий пул. Я отдала единый взнос в размере 5 фарго, а 10 (100 токенов) поставила на сплит. Через 3 месяца мои вложения увеличились в 2 раза чему я была рада. Сейчас я с нетерпением жду сплита (удвоение ). Вывод средств осуществляется ПРОВЕРЕННО!.Стоимость монеты на момент моей покупки приблизительно 6$ сейчас монета стоит 11$ и продолжает расти. Сплитбар позволяет инвесторам увеличить вложения на 1000% . По моим подсчетам с учетом роста цены это будет 2000%.итак вложив 15 фарго (100$) через год будем иметь 1000$ или же 2000$ с учетом роста цены.Есть другие пакеты позволяющие заработать еще больше такие какGold 400$ ------------6200$Platina 1000$ ---------16 000$ и другиеВ компании есть возможность отлично заработать на рефералах: (бинар, матчинг бонус , прямой бонус , карьера , майнинг)Проект Befargo привлекает людей по нескольким причинам:Fargocoins можно купить на бирже FargoBase за PayPal, с банковских карт, банковским переводом или за биткоинFargocoin имеет десктопные кошельки, которые можно скачать и установить себе на компьютерМонета Fargocoin имеет децентрализованный блокчейн, на котором видны все транзакцииСуществует международная биржа CoinRate, на которой можно покупать и продавать FRGCПартнерская компания Befargo дает возможность участвовать в майнинговом пуле, что гораздо выгоднее, чем самостоятельный майнингFargocoin становится все более популярным и Вы можете это проверить на CoinMarketCapВ майнинге FRGC используется модель Proof-of-State, что дает больше защиты и меньше потребление энергииУчастие в партнерской компании BeFargo позволяет зарабатывать на реферальных бонусах от построения сети.Почему Fargocoin:Почему Фарго а не Биткоин!..Бронирование 300000 отелей по всему миру и покупка авиабилетов абсолютно всех авиакомпаний мира за монеты Fargocoin: https://fargosky.com/ Буду рада нашей совместой работе! Присоединяйся https://www.befargo.com/?ref=alika Если у вас есть вопросы или же вы хотите узнать подробнее о данной компании мои контакты:VK https://vk.com/id300289458 WhatsApp/Viber 380994985176Skype lyah_ann13СЕРЪЁЗНАЯ КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ, ОБУЧЕНЕ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАТ, ВСЁ, ЧТО БУДЕТ ВАС ВЕСТИ К УСПЕХУ И РАЗВИТИЮ! ПРИСОЕДИНЯЙСЯ И НАЧИНАЙ ЗАРАБАТЫВАТЬ!

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