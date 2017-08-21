Облачный майнинг HashFlare - hashflare.io - Облачный майнинг | MMGP
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Облачный майнинг HashFlare - hashflare.io

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Раздел для обсуждения компаний предоставляющих услуги облачного майнинга. Внимание, большая вероятность что компания может быть финансовой пирамидой.
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Старый Сегодня, 00:51
#1
Интересующийся
 
Возраст: 35
Регистрация: 02.10.2017
Сообщений: 26
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Облачный майнинг HashFlare - hashflare.io



1. Контракты на SHA256 1 год. Цена - 150$/TH. Доходность 1TH на сегодня доступна по ссылке: https://www.cryptocompare.com/mining...ostPerkWh=0.15
2. Минимальная выплата 0.01 BTC, по запросу. Существует комиссия за вывод, она плавает и зависит от загрузки сети
3. Оплачивать можно и картами, и криптовалютой.
4. Реферальная программа: 10%
5. Другие валюты сейчас не дают привлекательной доходности

HashFlare — это подразделение компании HashCoins, которое занимается разработкой ПО для облачного майнинга и обслуживанием оборудования в дата-центре. Реальная компания, на сайте куча информации, фото

Регистрация - https://hashflare.io/r/90A5E8FD

Мой депозит на сегодня более 2000$:


Выплаты заказывал несколько раз:


Задавайте вопросы, постараюсь ответить
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Последний раз редактировалось NickNNN; Сегодня в 00:55.
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