Облачный майнинг TELCOMINER - telcominer.com - Облачный майнинг | MMGP

1. Старт проекта: 30.03.2017
2. Контракты бессрочные. Доходность на сегодня: 1.8% в сутки
3. Минимальная выплата 0.005 BTC, автоматически ежедневно при достижении баланса
4. Реферальная программа: 10%
5. При регистрации бонус 15KH на месяц. Если будет покупка контракта в течение месяц, 15KH/s останутся пожизненно
Дизайн сайта достаточно приятный, панель простая. Оплата мощности возможна в BTC или с баланса. На сайте есть калькулятор доходности. пару раз писал на поддержку по мелочным вопросам и предложением, ответили мгновенно
Я затрудняюсь сказать ХАЙП это или нет. Работает почти 200 дней, пирамиды обычно столько не живут.
Регистрация: https://telcominer.com/signup.php?ref=84721
Мой депозит на сейчас 200$. 500KH/s:
Пока получено две выплаты, третья должна быть через неделю:
Задавайте вопросы, постараюсь ответить