Облачный майнинг TELCOMINER - telcominer.com - Облачный майнинг | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,930 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Облачный майнинг TELCOMINER - telcominer.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Раздел для обсуждения компаний предоставляющих услуги облачного майнинга. Внимание, большая вероятность что компания может быть финансовой пирамидой.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:35
#1
Интересующийся
 
Возраст: 35
Регистрация: 02.10.2017
Сообщений: 26
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Облачный майнинг TELCOMINER - telcominer.com



1. Старт проекта: 30.03.2017
2. Контракты бессрочные. Доходность на сегодня: 1.8% в сутки
3. Минимальная выплата 0.005 BTC, автоматически ежедневно при достижении баланса
4. Реферальная программа: 10%
5. При регистрации бонус 15KH на месяц. Если будет покупка контракта в течение месяц, 15KH/s останутся пожизненно

Дизайн сайта достаточно приятный, панель простая. Оплата мощности возможна в BTC или с баланса. На сайте есть калькулятор доходности. пару раз писал на поддержку по мелочным вопросам и предложением, ответили мгновенно

Я затрудняюсь сказать ХАЙП это или нет. Работает почти 200 дней, пирамиды обычно столько не живут.

Регистрация: https://telcominer.com/signup.php?ref=84721

Мой депозит на сейчас 200$. 500KH/s:



Пока получено две выплаты, третья должна быть через неделю:



Задавайте вопросы, постараюсь ответить
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Genesis Mining 3% скидка: RYMW4c Omnia приглашение
Последний раз редактировалось NickNNN; Сегодня в 00:56.
NickNNN на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
telcominer.com - TELCOMINER SergeyFedy Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции 23 06.12.2017 19:46

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар marmariss
pro1usd.com - pro1usd
От marmariss в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Сколько вы готовы заплатить за прогноз?
От stas4184 в разделе «Прогнозы»
Аватара нет
Банки РФ: пополнение счета на биржах криптовалют
От Gusli в разделе «Криптовалюты: общий форум»
Аватар TheGOLDskull
Вывод Perfect Money в банк
От TheGOLDskull в разделе «Perfect Money»
Аватар shahta58
BC-Prime - bc-prime.com
От shahta58 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Претензия к компании MMCIS от Lianochka [ Нет выплаты ]+
От Лиана Саркисян в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
.     
Пользователей
433,930
Тем
503,374
Сообщений
12,635,200

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram