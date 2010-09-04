Соучредитель Yahoo Джерри Янг - верит в биткоин, как валюту - Горячие новости криптовалют | MMGP
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Соучредитель Yahoo Джерри Янг - верит в биткоин, как валюту

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Соучредитель Yahoo Джерри Янг - верит в биткоин, как валюту


Джерри Янг, соучредитель Yahoo, который выступил в кулуарах глобального форума Fortune в Китае, провел параллели с волатильностью и технологиями биткоина. Ранний интернет-пионер решил говорить о биткоине как валюте, а не о повествовании ценности, когда цена биткоина достигла нового рекордного максимума в $15 тыс.

Он полагает, что виртуальная валюта будут играть значительную роль в будущем общества.

Джерри Янг, сказал CNBC: «Биткоин, как виртуальная валюта еще находится не там, где нужно. Ее не используют для совершения сделки. На данный момент он используется больше, как инвестиционный актив. Я лично верю, что виртуальная валюта может играть определенную роль в нашем обществе. Это связанно не только с транзакциями, а и с созданием боллее эфективной системы».




Размышления Янга о цифровых валютах, таких как биткоин, похожи на мелодию предложенную соучредителем Apple Стивом Возняком, который видит биткоин как криптовалюту, которая является более подлинной и реальной, чем доллар США и превосходит золото, как ценный товар.

Янг добавил, что биткоин пока больше используется для инвестировния и получения дохода, а не для использования ее в качестве транзакционной валюты.




Однако мнения технологов о биткоине заметно контрастируют с мнением главы JPMorgan Джейми Димона, который недавно назвал биткоин мошенничеством. Димон ранее сказал, что биткоин ничего не стоит еще в 2015 году, когда биткоин тогда торговался до $300. Вчера цена биткоина по капиталообороту продвинулась до $360 млрд.




Перевод специально для mmgp.ru


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Последний раз редактировалось bizneser; Сегодня в 00:48.
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