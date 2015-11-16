Цена Litecoin превысила рекордные $130 на фоне новостей от Bitrefill - Горячие новости | MMGP

В пятницу, 8 декабря, цена криптовалюты Litecoin обновила новый ценовой максимум, впервые превысив отметку в $130.
Как видно на графике ниже, некоторое время назад средневзвешенный курс «цифрового серебра» на пиковом моменте составил $131.85.
Примечательно, что еще 24 часа назад Litecoin торговался ниже $100. Рост в цене за этот период времени, таким образом, составил более 35%.
На момент публикации средневзвешенный курс Litecoin скорректировался к $125 при капитализации в $6,8 млрд.
Отметим, что росту криптовалюты также способствовало объявление популярного сервиса пополнения мобильных телефонов Bitrefill о том, что с сегодняшнего дня Litecoin стал второй нативной валютой платформы после биткоина.
Более того, помимо пополнения номеров, Bitrefill предлагает теперь за LTC (как и за BTC) опцию покупки ваучеров крупнейшей игровой платформы Steam, которая накануне исключила из списка поддерживаемых методов оплаты биткоин.
Как отмечается в сообщении шведской компании, возможность оплаты при помощи Litecoin и других альткоинов была и раньше, однако поддерживалась через ShapeShift, в результате чего пользователи были вынуждены также использовать для транзакций биткоин, теряя на комиссиях. Теперь опция оплаты счетов при помощи Litecoin активирована на Bitrefill по умолчанию.
Напомним, 29 ноября Litecoin впервые взял барьер в $100.
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