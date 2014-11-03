NEO против Ethereum: почему NEO может быть самой сильной криптовалютой в 2018 году? - Другие криптовалюты | MMGP

NEO против Ethereum: почему NEO может быть самой сильной криптовалютой в 2018 году? NEO криптовалюта создавалась с определенной целью. Может ли она конкурировать с Ethereum? Или еще лучше, нужно ли рынку эта конкуренция?



Кто они?



Если Эфириум - Голиаф, то Нео - Давид. Если Эфириум - Брэд Питт, NEO - двоюродный брат Брэда Питта, Зак Питт-младший, лучше одетый и более талантливый, - но прямо сейчас ему приходится подавать коктейли Брэду и его друзьям, пока сам действует на стороне. Ethereum первым революционно и захватывающе штурмовал мир криптовалют и подарил ему Web 3.0.



Сегодня почти каждый ICO построен на платформе Ethereum ERC20, а Виталик Бутерин - один из величайших умов нашего времени. Тем не менее, если мы узнали что-либо из того факта, что Alibaba закрывается на рынке Amazon, и WeChat доминирует в социальной сети Китая, то это значит, что Китай играет по своим правилам. Земля Красного Дракона использует собственную технологию, свои собственные сети и мало заботится о том, что делает США. Вопрос в том, может ли NEO конкурировать с Ethereum, и нужно ли это?



В конечном счете, Neo и Ethereum нацелены на аналогичные роли в цифровом сообществе. Оба хотят быть платформами для нового Интернета: для DApps (децентрализованные приложения), ICOs (первичные предложения монет) и смарт-контрактов.



Обзор Эфириума и Нео



Хотя и Neo криптовалюта, и Ethereum имеют обобщенные блоксхемы, предоставляющие уникальный инструментарий для разработчиков, их цели отличаются. Давайте детальнее изучим эти стремления, чтобы полностью понять проекты. Важно понимать, что обе платформы имеют одни и те же возможности, но различия в их фирменных целях очень важны.



Цель Ethereum - быть платформой для DApps, и команда в значительной степени справляется с этим. Сейчас они владеют рынком DApp. Дорожная карта Ethereum - предоставление пользователям и разработчикам больше контроля и больше возможностей в разработке своих приложений.



А в это время команда NEO работает над разработкой продукта для будущего. В июне 2017 года проект был не только ребрендирован от Antshares до NEO, но и с огромным успехом переориентировал свой бизнес маркетинг. Цель Neo, в конечном счете, использовать многие из тех же технологий, что и Ethereum, должна стать платформой для новой умной экономики.



Проще говоря, Ethereum развивается в ответ на новые требования, тогда как NEO разрабатывает свою платформу в ожидании будущих потребностей.



Что такое «умная экономика»?



Существенное отличие между NEO криптовалютой и Ethereum сводится к тому, что основное внимание коллектива NEO уделяется умной экономике. Если мы хотим полностью понять NEO, нам нужно понять, почему это различие важно.



Умная экономика будет иметь оцифрованные физические активы. Все эти новые оцифрованные активы будут иметь доказательства собственности в блокчейне. Эти активы могут быть проданы и использованы за счет смарт-контрактов. Их собственность может быть защищена и проверена через децентрализованную модель блочной цепи.









Пока Ethereum поддержит многие из тех же возможностей, что и NEO, различие между задачами Ethereum и NEO - это то, что нас беспокоит. Различие важно, потому что умная экономика все еще будет находиться под контролем правительства и под правительственным регулированием.



Платформа, обслуживающая «умную экономику», должна поставить конкретную мысль и намерение в том, как она будет соответствовать государственному регулированию. Умная экономика в нашем будущем. Чтобы удовлетворить потребности этой умной экономики, платформа должна быть специально разработана для этого нового регулирования.



Что делает NEO для подготовки к умной экономике?



Криптовалюта NEO, перспективы которой мы оценим в недалеком будущем, развивается по чёткому сценарию команды, уделяющей особое внимание соблюдению нормативных требований.



Для этого им необходимо:



Цифровая идентичность



Анонимность великая сила. Конфиденциальность должна быть на переднем крае современных технологических разработок и обсуждений. Но если компании и правительства работают над блочной цепью, оцифровывая свои активы и выпуская смарт-контракты, все под бдительным взглядом правительства, они не могут иметь анонимности. Для платформы, которая должна соответствовать требованиям законодательства, цифровая идентичность - проверяемая личность в цифровой форме - является необходимым злом.



Сегодня цифровая идентификация осуществляется при помощи системы под названием PKI (Public Key Infrastructure) X.509. Нам, не сильно разбирающимся в этой сфере, мало что объясняет этот термин. Просто надо знать, что существует международный согласованный стандарт для того, что составляет цифровую идентичность. Планом NEO является выпуск цифровых идентификаторов в соответствии с этим стандартом, а затем их защита с использованием блок-цепи. Бухгалтеры будут иметь цифровые идентификаторы и настоящие имена. В связи с этим судебные действия могут быть приняты против них, если это когда-либо понадобится. Это необходимо при регистрации финансовых активов в сети и соблюдении нормативных требований.



Могут также существовать предприятия и проекты, которые будут заниматься только людьми, имеющими цифровую идентификацию, по нормативным соображениям. Как раз NEO предоставит эту возможность. Команда уже работает в стратегическом партнерстве с THEKEY - проектом, разрабатываемым на платформе NEO. Партнер будет помогать в обеспечении цифровой идентификации.



Что касается Ethereum, то эта команда требует, чтобы другие DApps разрабатывали цифровые идентификаторы, которые затем могут быть закреплены на блок-цепочке Ethereum. Это не так сильно отличается от того, как он будет работать с NEO, однако NEO ясно продемонстрировала, что в рамках своего плана по внедрению цифровой идентичности с его узлами бухгалтера интеграция цифровой идентичности имеет центральное значение для экосистемы NEO.



Цифровые активы



Если вам нужна умная экономика на основе интеллектуальных контрактов, вы должны иметь возможность использовать и обменивать активы за пределами валюты. Мы должны иметь возможность оцифровывать активы, такие как собственность на дом, собственность на автомобиль, золото, алмазы и другие драгоценные элементы, компьютеры, одежду и еду, и т.д. Смарт-контракты становятся намного более мощными, когда у нас есть возможность оцифровывать все эти активы.



Относительно Ethereum: очень похоже на рекламный ролик с цифровым идентификатором. Ethereum может защитить цифровые активы, но они не обязательно будут соответствовать нормативным требованиям. Тогда как NEO гарантирует, что выданные сертификаты цифровых активов будут соответствовать требованиям.



В завершение



В конечном счете, если бы мне пришлось классифицировать NEO криптовалюту и Ethereum в нескольких словах, я бы сказала, что NEO - это Ethereum, только созданный с определенной целью: обеспечить разумную экономию. Ethereum - это просто платформа для развития предпринимательства, инноваций и развития. Направление, которое эта платформа развивает, зависит от людей, создающих свои стартапы на ее просторах. Тогда как коллектив NEO выбрал другое направление – совместимость с нормативными требованиями и практичность.



Как вы считаете, криптовалюта NEO перспективы развития имеет такие же самые, как и Ethereum или эта платформа всегда будет находиться в тени изобретения Виталика Бутерина? Смогут эти монеты достойно конкурировать друг с другом? И вообще, принесет ли пользу рынку эта конкуренция? Поделитесь с нами своим мнением.







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Автор: Александра 81.

Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru Как и любой другой продукт цифрового рынкасоздавалась с определенной целью. Может ли она конкурировать с Ethereum? Или еще лучше, нужно ли рынку эта конкуренция?Если Эфириум - Голиаф, то Нео - Давид. Если Эфириум - Брэд Питт, NEO - двоюродный брат Брэда Питта, Зак Питт-младший, лучше одетый и более талантливый, - но прямо сейчас ему приходится подавать коктейли Брэду и его друзьям, пока сам действует на стороне. Ethereum первым революционно и захватывающе штурмовал мир криптовалют и подарил ему Web 3.0.Сегодня почти каждый ICO построен на платформе Ethereum ERC20, а Виталик Бутерин - один из величайших умов нашего времени. Тем не менее, если мы узнали что-либо из того факта, что Alibaba закрывается на рынке Amazon, и WeChat доминирует в социальной сети Китая, то это значит, что Китай играет по своим правилам. Земля Красного Дракона использует собственную технологию, свои собственные сети и мало заботится о том, что делает США. Вопрос в том, может ли NEO конкурировать с Ethereum, и нужно ли это?В конечном счете, Neo и Ethereum нацелены на аналогичные роли в цифровом сообществе. Оба хотят быть платформами для нового Интернета: для DApps (децентрализованные приложения), ICOs (первичные предложения монет) и смарт-контрактов.Хотя и, и Ethereum имеют обобщенные блоксхемы, предоставляющие уникальный инструментарий для разработчиков, их цели отличаются. Давайте детальнее изучим эти стремления, чтобы полностью понять проекты. Важно понимать, что обе платформы имеют одни и те же возможности, но различия в их фирменных целях очень важны.Цель Ethereum - быть платформой для DApps, и команда в значительной степени справляется с этим. Сейчас они владеют рынком DApp. Дорожная карта Ethereum - предоставление пользователям и разработчикам больше контроля и больше возможностей в разработке своих приложений.А в это время команда NEO работает над разработкой продукта для будущего. В июне 2017 года проект был не только ребрендирован от Antshares до NEO, но и с огромным успехом переориентировал свой бизнес маркетинг. Цель Neo, в конечном счете, использовать многие из тех же технологий, что и Ethereum, должна стать платформой для новой умной экономики.Проще говоря, Ethereum развивается в ответ на новые требования, тогда как NEO разрабатывает свою платформу в ожидании будущих потребностей.Существенное отличие междуи Ethereum сводится к тому, что основное внимание коллектива NEO уделяется умной экономике. Если мы хотим полностью понять NEO, нам нужно понять, почему это различие важно.Умная экономика будет иметь оцифрованные физические активы. Все эти новые оцифрованные активы будут иметь доказательства собственности в блокчейне. Эти активы могут быть проданы и использованы за счет смарт-контрактов. Их собственность может быть защищена и проверена через децентрализованную модель блочной цепи.Пока Ethereum поддержит многие из тех же возможностей, что и NEO, различие между задачами Ethereum и NEO - это то, что нас беспокоит. Различие важно, потому что умная экономика все еще будет находиться под контролем правительства и под правительственным регулированием.Платформа, обслуживающая «умную экономику», должна поставить конкретную мысль и намерение в том, как она будет соответствовать государственному регулированию. Умная экономика в нашем будущем. Чтобы удовлетворить потребности этой умной экономики, платформа должна быть специально разработана для этого нового регулирования., перспективы которой мы оценим в недалеком будущем, развивается по чёткому сценарию команды, уделяющей особое внимание соблюдению нормативных требований.Для этого им необходимо:Анонимность великая сила. Конфиденциальность должна быть на переднем крае современных технологических разработок и обсуждений. Но если компании и правительства работают над блочной цепью, оцифровывая свои активы и выпуская смарт-контракты, все под бдительным взглядом правительства, они не могут иметь анонимности. Для платформы, которая должна соответствовать требованиям законодательства, цифровая идентичность - проверяемая личность в цифровой форме - является необходимым злом.Сегодня цифровая идентификация осуществляется при помощи системы под названием PKI (Public Key Infrastructure) X.509. Нам, не сильно разбирающимся в этой сфере, мало что объясняет этот термин. Просто надо знать, что существует международный согласованный стандарт для того, что составляет цифровую идентичность. Планом NEO является выпуск цифровых идентификаторов в соответствии с этим стандартом, а затем их защита с использованием блок-цепи. Бухгалтеры будут иметь цифровые идентификаторы и настоящие имена. В связи с этим судебные действия могут быть приняты против них, если это когда-либо понадобится. Это необходимо при регистрации финансовых активов в сети и соблюдении нормативных требований.Могут также существовать предприятия и проекты, которые будут заниматься только людьми, имеющими цифровую идентификацию, по нормативным соображениям. Как раз NEO предоставит эту возможность. Команда уже работает в стратегическом партнерстве с THEKEY - проектом, разрабатываемым на платформе NEO. Партнер будет помогать в обеспечении цифровой идентификации.Что касается Ethereum, то эта команда требует, чтобы другие DApps разрабатывали цифровые идентификаторы, которые затем могут быть закреплены на блок-цепочке Ethereum. Это не так сильно отличается от того, как он будет работать с NEO, однако NEO ясно продемонстрировала, что в рамках своего плана по внедрению цифровой идентичности с его узлами бухгалтера интеграция цифровой идентичности имеет центральное значение для экосистемы NEO.Если вам нужна умная экономика на основе интеллектуальных контрактов, вы должны иметь возможность использовать и обменивать активы за пределами валюты. Мы должны иметь возможность оцифровывать активы, такие как собственность на дом, собственность на автомобиль, золото, алмазы и другие драгоценные элементы, компьютеры, одежду и еду, и т.д. Смарт-контракты становятся намного более мощными, когда у нас есть возможность оцифровывать все эти активы.Относительно Ethereum: очень похоже на рекламный ролик с цифровым идентификатором. Ethereum может защитить цифровые активы, но они не обязательно будут соответствовать нормативным требованиям. Тогда как NEO гарантирует, что выданные сертификаты цифровых активов будут соответствовать требованиям.В конечном счете, если бы мне пришлось классифицироватьи Ethereum в нескольких словах, я бы сказала, что NEO - это Ethereum, только созданный с определенной целью: обеспечить разумную экономию. Ethereum - это просто платформа для развития предпринимательства, инноваций и развития. Направление, которое эта платформа развивает, зависит от людей, создающих свои стартапы на ее просторах. Тогда как коллектив NEO выбрал другое направление – совместимость с нормативными требованиями и практичность.Как вы считаете,развития имеет такие же самые, как и Ethereum или эта платформа всегда будет находиться в тени изобретения Виталика Бутерина? Смогут эти монеты достойно конкурировать друг с другом? И вообще, принесет ли пользу рынку эта конкуренция? Поделитесь с нами своим мнением.--------------------------------------------------------------------------

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