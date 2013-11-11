Bitshares. Не понимаю проценты на депозит. - Криптовалюты: общий форум | MMGP

|
Bitshares. Не понимаю проценты на депозит.
Решил завести криптовалюту на платформу OpenLedger. Но так как делал это впервые, то для теста перевёл 300 DOGE. Хотя планы имел серьёзные.
Предварительно ознакомился и убедился что за ввод крипты комиссию не берут. Но меня очень удивило, что получил я чуть больше 294 DOGE. Написал в поддержку. Ответили, что никакого бага нет и с меня сняли комиссию на ввод. Мою ссылку на текст, где у них указано, что комиссия равна 0, просто игнорировали. И если завтра я оправлю туда 300 BTC, то сколько получу не знаю. Я остался разочарован в такой казалось бы серьёзной и надёжной платформе.