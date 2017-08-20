IOTA - Другие криптовалюты | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 23:17
#1
 
Пол: Мужской
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
IOTA
Добрый вечер! Хотел бы спросить прошаренных стоит ли вкладываться в валюта IOTA? Возможен ли резкий скачек её вверх? Заранее спасибо!
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