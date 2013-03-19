Научите меня собрать ферму. - Майнинг (mining) | MMGP
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Научите меня собрать ферму.

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Старый Сегодня, 22:41
#1
Интересующийся
 
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Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.12.2017
Сообщений: 19
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Научите меня собрать ферму.
Дорогие форумчане!

Я разбираюсь в компах, но в домашнем майнинге ничего не понимаю. Пожалуйста научите меня, как собрать простенькую и не дорогую ферму. Пусть и с небольшим доходом. Что для это нужно? Какие детали? Какой софт? Как соединять все между собой и какие программы инсталлировать?

Если вы не считаете меня своим потенциальным конкурентом по майнингу, то прошу вашего совета и рекомендаций, наставлений.

Вопрос пока теоретический, поскольку у меня есть только 200 евро. Но я постоянно коплю. И к лету думаю заняться сборкой фермы. Но совершенно не хватает знаний.

Если у моей фермы будет мощность 1000 GH/s - прекрасно! О большем и мечтать не надо.

Заранее всем спасибо!
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