SBI Group хочет сделать Bitcoin Cash валютой для ежедневных глобальных платежей - Горячие новости криптовалют | MMGP

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SBI Group хочет сделать Bitcoin Cash валютой для ежедневных глобальных платежей



Очевидно, что будущее Bitcoin Cash все еще под вопросом. Это только его успешное начало и многое все еще впереди его ожидает. SBI Group хочет использовать Bitcoin Cash для глобальных платежных решений и эта цель будет рано или поздно достигнута. Компания хочет позаботиться о будущем BCH используя его для ежедневных платежей.



Bitcoin Cash оказался более удобным для этих целей. Быстрые транзакции и маленький процент за транзакции способствуют принятию его для этих целей. BCH был создан несколько месяцев назад и был предметом многих спекуляций. Цена Bitcoin Cash в первую очередь зависит от ума каждого человека. Пока сложно увидеть BCH, как реальную валюту и не спекулятивные инвестиции. Однако есть планы по изменению всего этого. SBI Group заявляет, что у них есть правильный план, чтобы это произошло.









Пока что существует несколько вариантов, как правильно использовать BCH, как повседневную криптовалюту. С биткоином тоже похожая ситуация. Все криптовалюты в этом году прошли этот неудачный путь - массовый рост цен. На рынке появилось больше спекулянтов и эта проблема не исчезнет в ближайшее время. Пока не известно сможет ли SBI Group изменить это и нам всем предстоит еще это увидеть. Одно лишь приятно, что компания дает Bitcoin Cash шанс на бой.









Йошитака Китао, президент и главный исполнительный директор SBI Holdings сказал: «SBI Group верит в способность этой криптовалюты преобразовать мир, и мы стремимся с помощью Bitcoin Cash создать ведущую криптовалютную экосистему. Но для того, чтобы криптовалюта продолжала расти, институциональные инвесторы и отдельные клиенты должны иметь уверенность в безопасности и защите своих инвестиций. В рамках этой криптовалютной экосистемы SBI Group рада работать с nChain для разработки усовершенствованной системы безопасности, которая принесет пользу всей отрасли».









Это хорошая новость для экосистемы Bitcoin Cash, которая продвигается вперед. Эта криптовалюта, как альтернатива наличным деньгам. Без ежедневных расходов покрываемых BCH, это все будет выглядеть не иначе, как умный маркетинговый сценарий. Как все это будет на самом деле нам предстоит еще увидеть. Для всех криптовалют впереди ждет интересное будущее.









Перевод специально для mmgp.ru





Очевидно, что будущее Bitcoin Cash все еще под вопросом. Это только его успешное начало и многое все еще впереди его ожидает. SBI Group хочет использовать Bitcoin Cash для глобальных платежных решений и эта цель будет рано или поздно достигнута. Компания хочет позаботиться о будущем BCH используя его для ежедневных платежей.Bitcoin Cash оказался более удобным для этих целей. Быстрые транзакции и маленький процент за транзакции способствуют принятию его для этих целей. BCH был создан несколько месяцев назад и был предметом многих спекуляций. Цена Bitcoin Cash в первую очередь зависит от ума каждого человека. Пока сложно увидеть BCH, как реальную валюту и не спекулятивные инвестиции. Однако есть планы по изменению всего этого. SBI Group заявляет, что у них есть правильный план, чтобы это произошло.Пока что существует несколько вариантов, как правильно использовать BCH, как повседневную криптовалюту. С биткоином тоже похожая ситуация. Все криптовалюты в этом году прошли этот неудачный путь - массовый рост цен. На рынке появилось больше спекулянтов и эта проблема не исчезнет в ближайшее время. Пока не известно сможет ли SBI Group изменить это и нам всем предстоит еще это увидеть. Одно лишь приятно, что компания дает Bitcoin Cash шанс на бой.Йошитака Китао, президент и главный исполнительный директор SBI Holdings сказал: «SBI Group верит в способность этой криптовалюты преобразовать мир, и мы стремимся с помощью Bitcoin Cash создать ведущую криптовалютную экосистему. Но для того, чтобы криптовалюта продолжала расти, институциональные инвесторы и отдельные клиенты должны иметь уверенность в безопасности и защите своих инвестиций. В рамках этой криптовалютной экосистемы SBI Group рада работать с nChain для разработки усовершенствованной системы безопасности, которая принесет пользу всей отрасли».Это хорошая новость для экосистемы Bitcoin Cash, которая продвигается вперед. Эта криптовалюта, как альтернатива наличным деньгам. Без ежедневных расходов покрываемых BCH, это все будет выглядеть не иначе, как умный маркетинговый сценарий. Как все это будет на самом деле нам предстоит еще увидеть. Для всех криптовалют впереди ждет интересное будущее.Перевод специально для mmgp.ru

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