Баунти кампания Graphene Power - ViktorSold | MMGP
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Баунти кампания Graphene Power

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Старый Сегодня, 21:47
#1
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Баунти кампания Graphene Power


Графен, самый тонкий и самый сильный материал на Земле, — это всего лишь один атомный, но в 150 раз сильнее, чем тот же вес стали. Квадратный граф графена в 1000 раз легче, чем кусок бумаги и более гибкий, чем резина.



О проекте


Графеновые батареи


Аккумуляторные батареи Graphene являются химически инертными, прочными, лучше подходят для интенсивного использования, имеют более длительный срок службы и заряжаются в более короткие промежутки времени по сравнению с другими батареями. Рост в глобальном graphenemarket обусловлен ускорением глобальных продаж в электромобилях и других электронных устройств. Сложное производство этих батарей во многих промышленных направлениях с растущим осознанием необходимости перехода на нетрадиционные источники энергии также увеличивают спрос на эти батареи. Однако изготовление графена в больших количествах по доступной цене и отсутствие знаний об itstechnological препятствует росту рынка. NorthAmerica и APAC будут управлять мировым рынком из графеновых батарей в течение прогнозируемого периода.

Литий или Графен


Технология Graphene Power имеет применение в секторе электрической мобильности (автомобили, велосипеды, мотоциклы), электронные устройства (компьютеры, смартфоны, планшеты, носители), а также в области медицины.


Мэр Еклы сообщает, что проект «Graphene Power» имеет поддержку муниципального совета Еклы и регионального правительства, и об этом было объявлено не раз. Наша обязанность как государственного управления — помочь этому крупному проекту и поддержать его реализацию и сделать его реальным как можно скорее, потому что этот проект будет полезен, и наши обязательства состоят в том, чтобы защитить и поддержать его создание в этой области (муниципалитете).

Команда Graphene Power


Pre-ICO 20.12.2017-10.01.2018

ICO 1 квартал 2018
Цена токена на 1 ETH = 6,000 GRP

WHITE PAPER

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БАУНТИ КАМПАНИЯ Graphene Power


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