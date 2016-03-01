Boston Dynamics представила новую версию робота SpotMini - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Известная американская компания Boston Dynamics представила новую версию робота SpotMini. В сравнении со своим прародителем он выглядит намного более завершенным.
Принадлежащая сейчас японской телекоммуникационной корпорации SoftBank американская компания Boston Dynamics любит привлекать внимание к своей деятельности, периодически радуя нас новыми версиями роботов. Маленького четвероногого SpotMini показали в 2016 году. Он стал развитием робота Spot, который представили в 2015-м. При помощи руки-манипулятора SpotMini мог выполнять несложные бытовые задачи. При этом выглядел он несколько «по-спартански», а иногда и откровенно пугающе.
Сейчас компания Boston Dynamics показала новую версию SpotMini. Выкрашенный в яркий желтый цвет робот чисто визуально выглядит намного более завершенным, чем его предшественники. Внутренние элементы конструкции и механизмы прикрывают декоративные панели. При ближайшем рассмотрении также заметно, что движения SpotMini стали более плавными и в целом более совершенными.
К сожалению, в Boston Dynamics не стали детально рассказывать про свое новое творение. Судить о возможностях этого поколения SpotMini тоже рано. На представленном видео робот передвигается по ровной поверхности. Неизвестно, как он будет двигаться по пересеченной местности или песку. Или, например, как он отреагирует на завал.
Если судить по надписи «coming soon» в конце видео, то можно сделать вывод, что полноценный анонс нового творения Boston Dynamics не за горами. Ну, а в будущем робот, возможно, будет представлен на рынке.
Boston Dynamics основал в 1992 году на основе группы инженеров MIT (Массачусетский технологический институт) специалист по робототехнике Марк Райберт. Одним из заказчиков Boston Dynamics была оборонно-исследовательская компания DARPA».
Компания Boston Dynamics прославилась благодаря сразу нескольким разработанным ею роботам. Еще в 2005 году инженеры компании создали четвероногого робота BigDog (далекий предок Spot-а), который способен переносить до 150 кг груза со скоростью до 6,4 км/ч и преодолевать уклон до 35 градусов.
Внимание широкой общественности привлек и похожий на человека Atlas. Он доказал способность передвигаться по пересеченной местности на двух ногах и брать руками грузы. Ну, а презентация робота Handle, оснащенного колесами и способного прыгать, вызвала настоящий восторг у публики. Handle сочетает в себе возможности по переноске грузов, компактность и отличную подвижность. Всего конструкция Handle включает в себя десять приводимых в движение суставов.