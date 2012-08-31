Крупнейшие криптоплатформы ушли в офлайн на фоне резкого роста цены биткоина - Горячие новости | MMGP
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Крупнейшие криптоплатформы ушли в офлайн на фоне резкого роста цены биткоина

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Крупнейшие криптоплатформы ушли в офлайн на фоне резкого роста цены биткоина
Проблемы наблюдались у криптовалютных бирж и онлайн-кошельков



Вчера, 7 декабря, на фоне впечатляющего роста первой криптовалюты серверы крупных криптобирж и онлайн-кошельков не выдерживали нагрузки, из-за чего сайты этих платформ периодически уходили в офлайн.

При этом как минимум на одной бирже — GDAX (подразделении Coinbase) — торги велись на беспрецедентно высоком ценовом уровне. Так, в какой-то момент цена биткоина на этой платформе подскочила до $19 000. Практически сразу после этого сайт GDAX ушел в офлайн.

Проблемы с доступом наблюдались и у одного из самых популярных онлайн-кошельков Blockchain.info. Также некоторое время не работали связанные с ним сервисы, включая обозреватель блоков. В своем твите CEO компании Питер Смит пообещал быстро все исправить.

В данный момент GDAX и Blockchain.info восстановили работу.

Также наблюдались проблемы у Exmo и китайской OKex.

Впрочем, несмотря на проблемы с биржами и кошельками, средневзвешенный курс биткоина вчера перешагнул отметку в $18 тыс.

Ранее сообщалось о том, что крупный европейский банк прогнозирует крах биткоина в 2018 году. Хотя прогноз и не является официальным, его цель — предупредить инвесторов о возможных рисках.

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