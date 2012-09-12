Широкое применение крипты - Новости криптовалют | MMGP

Приложение Европы Revolut было объявлено, что начав с того момента, когда наступила эта неделя, любой пользователь способен совершать транзанкции, используя криптовалюты, одновременно с двадцатью пятью валютами мира. Про это компания сказала, когда шла конференция TechCrunch Disrupt в городе Берлин.
Николай Сторонски, который занимал должность Гендиректора Revolut сказал, что
введение возможности осуществления действий с криптовалютой оказалось в качестве запроса под первым номером от последних клиентов.
Сейчас приложение Revolut предложило оказание услуг с цифровым банкингом, а также совершение платежей, используя карты в системе Мастеркард. С момента, как было обосновано в период 2015 года сервис Revolut, было зарегистрировано более, чем миллион европейских жителей, которые сделали примерно сорок два миллионов транзакций. Такой уровень известности приложения даст возможность увеличивать количество тех, кто использует потенциально криптовалюту,
Используя сервис платежей, можно осуществлять покупки, не выполняя дополнительные транзакции, также взимать оплату за осуществление конвертации валют во время исходного этапа, когда предусмотрели поддержку биткоина, литкоин, Ether.
Криптовалюты тоже способны выступит как запас в отношении к дебетовым картам Revolut. У тех, кто использует банк, произойдет появление доступа к связи со своими кошельками цифрового типа, имеющими токены, которые в автоматическом режиме со счета во время спишутся со счета после того. как совершены покупки. Это обозначает когда пользователь станет иметь не очень достаточно фиатных денег, тогда приложение в автоматическом режиме проведет конвертацию имеющегося количества криптовалют, чтобы погасить разницу.
Много аналитических деятелей не сомневается, что выполнение этого перехода способно ослаблять появление концепции в приложении. Ко всему, Николай Сторонски говорит, что криптовалюты окажутся абсолютно интегрированными. Моментальное и обычное применение такого способа даст возможность познакомиться с криптовалютой многим новым пользователям.
Генеральный директор в стартапе добавил.
Хоть это и является одной из более ходовых тем на территории всего мира, знакомство с криптовалютой пока воспринимается как дорогое занятие, для которого уйдет достаточное время.
Соблюдая пример Revolut, отдельные организации продолжают заниматься разработкой вариантов внесения изменений с внедрения криптовалют, в качестве метода оплаты, в личные платформы.
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