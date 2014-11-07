Биткоин заносят по-крупному - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Биткоин заносят по-крупному

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Старый Сегодня, 21:17
#1
Интересующийся
 
Имя: Есения
Пол: Женский
Адрес: Украина
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 30.06.2017
Сообщений: 36
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Биткоин заносят по-крупному
Долго искала стОящую информацию про биткоин. Вот что нашла.
Что скажите?



Арифметика подсказывает нам, что есть две составляющих роста любого пузыря актива. Первая — это постоянное увеличение числа лохов инвесторов, вкладывающих деньги в актив. Вторая — это увеличение «среднего чека», т. е. вкладываемой суммы.

Информацию по первой составляющей найти достаточно просто. Число кошельков в биткойне с начала 2017 увеличилось примерно в два раза:


А вот со второй сложнее — как минимум из-за того, что существует много бирж, торгующих криптовалютой. Зато, имея такие данные, можно увидеть особенности рынка биткойна в разных странах. Итак, сколько же денег несёт средний инвестор на «поле крипточудес»?

У меня есть данные по 8 крупнейшим по обороту валютам, и совокупно по всем прочим, за последние полгода. Цена 1 биткойна в этом периоде увеличилась с 2,8 тыс. до 15,1 тыс. долларов США. Начнем с самых осторожных (или самых бедных?) стран:


Российские инвесторы долгое время опасались вкладывать большие деньги в криптоманию. Возможно, г-н Мавроди был хорошей прививкой? С сентября мы идем примерно вровень с Индией. Сейчас средний российский инвестор вкладывает в биткойн где-то среднюю же месячную российскую зарплату.



Европейские рынки показывают схожие значения. Аппетит к биткойну у группы «прочих» стран значительно вырос.


Три крупнейших экономики мира попутно могут похвастать самыми богатенькими «буратино». Провал в китайском юане может быть вызван «закручиванием гаек»: с конца октября две крупные биржи, Huobi и OKCoin, прекратили конверсию юань/биткойн. Оборот в этой валюте упал в 200 раз. Это к вопросу о "независимости" биткойна от центральных правительств.

Обращает на себя внимание скачок в размере средних сделок в долларе США с 29 ноября. Биткойн за это время вырос в полтора раза.

Распределение конверсии по валютам за крайнюю неделю:


Изменение цены биткойна и среднего размера сделки, начало декабря против начала июня 2017:


Как видим, русские спохватились и решили «гулять на все»... В целом, если смотреть по доллару США, на который приходится львиная доля операций, поток «клиентуры» увеличился не так сильно. Зато «клиент» пошел денежный, с толстым кошельком.

4 тысячи долларов, отправляемых на криптобиржу, - это много или мало? Это медианная месячная зарплата американца. А, к примеру, медианное значение размера средств на банковских депозитах американской семьи в 2013 составляло 5,2 тыс. долларов.

В экономической теории для объяснения «пузырей» существует гипотеза «большего дурака». Суть ее в том, что фундаментальная ценность актива не важна. Субъект покупает актив за любую цену в надежде, что найдется «еще больший дурак», который выкупит у него актив еще дороже. Пузырь лопается, когда «самый дурной дурак» не может найти никого, кто бы заплатил большую цену.

Так вот, проблема не просто в том, чтобы найти дураков — проблема в том, чтобы найти дураков с деньгами. И если ставки растут, делать это становится всё сложнее и сложнее.

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