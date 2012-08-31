Bitstamp и Revolut запускают приложение для мгновенной конвертации криптовалют - Новости криптовалют | MMGP

Revolut, электронный кошелек с управлением через мобильное приложение, объявляет, что вскоре его клиенты смогут без проблем обменивать и конвертировать три основные криптовалюты — биткойн (BTC), лайткойн (LTC) и эфириум (ETH).
Впервые в истории через запускаемое приложение пользователи смогут мгновенно покупать, продавать и конвертировать криптовалюты в фиатные деньги. А также, используя Bitstamp, совершать мгновенные покупки или переводить имеющиеся криптовалюты другим пользователям. В случае если на счету клиента нет фиатных денег, Revolut будет динамически конвертировать любую криптовалюту, соотнося ее с наилучшим возможным курсом. Это нововведение устранит множество ненужных промежуточных операций, связанных с покупкой и продажей криптовалют, а также позволит пользователям отслеживать все сделки совершаемые с фиатными или цифровыми деньгами в одном месте.
Генеральный директор Nejc Kodrič сказал, что:
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“Наше партнерство позволит пользователям Revolut иметь тот же уровень функциональности BTC, LTC, ETH что у любой другой валюты. По мере того, как предложение становится все более актуальным, значительное увеличение ликвидности, скорость и простота использования, открываемые этим партнерством, являются значительными шагами на пути к более широкому принятию криптовалют”.
Главный инженер платформы Revolut Льюис Туф добавил:
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“Эти изменения, это именно то, что в течение длительного времени хотели наши клиенты”. «Мы считаем Bitstamp идеальным партнером, поскольку мы предоставляем клиентам Revolut уникальную возможность конвертировать фиатные деньги в криптовалюты, делая процесс гораздо быстрее и доступнее”.