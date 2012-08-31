Органы госбезопасности Китая ведут расследование по 107 альткоинам - Другие криптовалюты | MMGP
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Органы госбезопасности Китая ведут расследование по 107 альткоинам

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Органы госбезопасности Китая ведут расследование по 107 альткоинам

На этой неделе официальное информационное агентство Китая Синьхуа сообщило, что органы государственной безопасности в 2017 году расследуют дела по 107 псевдо альткоинами. Эти монеты претендуют на звание продуктов финтеха, но, по мнению властей, являются широкомасштабными Понци схемами.

Чжао Шоуго, профессор экономики Северо-Западного университета в Сиане, что сентябрьский запрет ICO не привел ни к чему хорошему: «люди по-прежнему получают то, что хотят».

Цитата:
«Запрет ICO и закрытие криптовалютных бирж сформировало вакуум на рынке и привело к появлению псевдо криптовалют».
По состоянию на сентябрь 2017 правительственные органы Китая расследовали 5900 криминальных дел, подозреваемых в создании схемы Ponzi (финансовая пирамида), которая привлекла более 30 миллиардов Юаней ($4,5 миллиарда).

Среди этих проектов оказалось довольно много настоящих мошенников. На данный моментправоохранительные органы расследуют 107 дел, связанных с криптовалютами, в том числе: “Five Elements Coin”, “Onecoin” и “Ticcoin”. Для того, чтобы запутать инвесторов мошенникииспользовали виртуальные валюты и блокчейн.

Полицией города Haikou раскрыта мошенническая пирамида под названием «AsiaEuro Coin». За год своего существования более 47000 людей обманом были вовлечены в торговлю виртуальной валютой. На эту валюту было потрачено $613 миллионов. Обвиняемый по имени Liu рассказал вкладчикам, что он является криптовалютным специалистом, у которого есть финансовые ресурсы во многих странах мира.

Благодаря возможностям мобильного банка и социальных медиа, мошеннические схемы способны собрать большое количество инвесторов.

Цитата:
«Поскольку преступники часто находятся в разных частях Китая и организуют мошенничество с помощью компьютеров и мобильных телефонов, довольно сложно задержать всех сразу и найти доказательства»,
— сказал Рэн Цзянь, сотрудник полиции в Хайкоу.

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