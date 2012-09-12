Nvidia выпустила «самую быструю» видеокарту для ПК. И самую дорогую - Новости технологий и интернета | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,917 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Nvidia выпустила «самую быструю» видеокарту для ПК. И самую дорогую

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:51
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 4,551
Благодарностей: 786
УГ: 112
КП: 0.037
подарки
Nvidia выпустила «самую быструю» видеокарту для ПК. И самую дорогую
Новая видеокарта Nvidia Titan V для настольных ПК с поддержкой задач искусственного интеллекта и рекордной производительностью в производительности в 110 терафлопс обойдется желающим в $3000.

Новая архитектура, новые возможности

Nvidia представила видеокарту Titan V для настольных ПК – по данным компании, «самую быструю за всю историю». Новинка представляет собой первое решение компании на новейшей вычислительной архитектуре Nvidia Volta для потребительского рынка.

Ранее на базе архитектуре Volta выпускались только ускорители корпоративного класса для работы в составе серверных систем и суперкомпьютеров. Сейчас это решение представлено на рынке «персональными суперкомпьютерами» Nvidia DGX Station, вычислительными станциями Nvidia DGX-1 с поддержкой технологий ИИ, стоечными модулями Nvidia HGX-1, а также специализированными решениями OEM-партнеров для различных платформ, в том числе, облачных.

Несмотря на «потребительскую» ориентированность видеокарты Titan V, ее официальная цена установлена на уровне $2999 (приблизительно 200 тыс. руб.), что также является рекордом для графически ускорителей консьюмерского класса.

В Nvidia подчеркивают, что основной сферой применения Titan V являются вычисления в области искусственного интеллекта и научного моделирования.

Компания пока не позиционирует новую архитектуру Volta в качестве решения для рынка видеоигр и киберспорта и не сообщает примерных сроков появления десктопных ускорителей на базе Volta с более доступной ценой. Для рынка видеоигр в компании по-прежнему предлагают видеокарты на базе предыдущей архитектуры Pascal, представленной полтора года назад в виде решений GeForce GTX 1080.



«Наше видение [миссии] Volta заключается в преодолении пределов вычислений для HPC и искусственного интеллекта, – отметил CEO и основатель Nvidia Дженсен Хуан (Jensen Huang). – С выпуском Titan V мы передаем [архитектуру] Volta в руки исследователей и ученых всего мира».

Особенности архитектуры

Согласно официальным данным компании, производительность графического ускорителя Nvidia Titan V достигает 110 терафлопс (триллионов вычислительных операций в секунду).


Чип ускорителя Titan V выполнен на базе 21,1 млрд транзисторов и включает в себя 5120 вычислительных ядер CUDA, 12 ГБ памяти стандарта HBM2 и 640 так называемых «тензорных ядер», которые, по данным компании, обеспечивают 9-кратный прирост производительности в задачах глубокого машинного обучения по сравнению с предшественником.



В настоящее время вычислительные услуги Nvidia Volta уже доступны ученым и исследователям в составе облачной платформы Amazon Web Services. В ближайшее время ожидается появление аналогичных сервисов от других облачных провайдеров по всему миру.

С помощью специального программного обеспечения Nvidia GPU Cloud (NGC) пользователи «облачных ускорителей» получают доступ к программному контейнеру, включающему оптимизированную версию популярных фреймворков для разработчиков в области машинного обучения, которые предоставляют оптимальное окружение для разработки технологий искусственного интеллекта.



Графический ускоритель Titan V, по сути, является локальной альтернативой облачного сервиса Nvidia, предлагающего все возможности архитектуры Volta в удаленном облачном окружении.

Сроки поставок и доступность

Видеокарты Nvidia Titan V можно заказать уже сегодня. Новинка доступна только в онлайн-магазине компании Nvidia Store по цене $2999.

В настоящее время заказ видеокарт Titan V ограничен двумя экземплярами на одного пользователя.

источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Выгодный обмен WM <--> Приват24 и другие направления
ttxz на форуме  
Старый Сегодня, 21:21
#2
Rich_and_Free
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,637
Благодарностей: 8,253
УГ: 29
КП: 0.202
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Nvidia выпустила «самую быструю» видеокарту для ПК. И самую дорогую
Цитата:
Сообщение от ttxz Посмотреть сообщение
(приблизительно 200 тыс. руб.)
Вот тебе и видяха за 200к
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ И РЕФБЭК КАЖДОМУ🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции🔥Инвестирую тут MONHYIP
Проверяй хайпы на HYIP.LIFE
Устали терять в хайпах? Представляю Вам проект с реальной деятельностью!
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ASUS готовит самую мощную игровую видеокарту в мире ttxz Новости технологий и интернета 2 09.08.2017 11:49
Как выбрать самую быструю очередь в супермаркете? dengov Курилка 13 27.07.2017 22:41
С аукциона в Гонконге продали самую дорогую сумку в мире Анна Чернобай Инвестиции в искусство 3 01.06.2017 21:02
В Bloomberg назвали самую дорогую компанию мира moskva Политика и экономика 5 05.04.2017 19:50
Ученые в Новосибирске создали самую быструю в мире флешку muzprofi Новости технологий и интернета 2 29.08.2016 18:48

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар klepa001
Технология торговли на Forex ТААЧ 1.0
От klepa001 в разделе «Торговые стратегии»
Аватар wmalliance
Ищу интересные идеи для инвестиций
От wmalliance в разделе «Список инвесторов»
Аватар Betonmoney
Покерный турнир MMGP со взносом $1 (+$500 от Betonmoney.com)
От Betonmoney в разделе «BetOnMoney.com»
Аватара нет
кино
От boshetun в разделе «Знакомства и встречи»
Аватар Resnitsi
Китай создаст гигантскую ферму по производству молока для России
От Resnitsi в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Проект «Стена» обойдётся в 8 млрд гривен
От Sashoua в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
433,917
Тем
503,359
Сообщений
12,634,304

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram